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Alkol uyuşturucu değil! Yeni bağımlılık: Bumpaholic

gizemino gizemino
YAŞAM  | 04.05.2019 12:35 | Son Güncelleme

Bugüne kadar birçok şeye bağımlı olan insanlar tanıdınız! Peki hamile kalmaya bağımlı olan birini gördünüz mü? Şimdi okuyacağınız haberin kahramanı tam olarak bu! Hamile kalmaya bağımlı fakat kendine ait bir çocuk sahibi olmak istemiyor. İşte o ilginç hikaye...

Alkol uyuşturucu değil! Yeni bağımlılık: Bumpaholic

Çocuk sahibi olma konusunda büyük zorluk çeken aileler var. Farklı farklı yöntemlerle aile olma hayalini kuruyorlar fakat ne yazık ki fizyolojik olarak bu durum bazen mümkün olmuyor.

Yurt dışında ise böyle olumsuz hikayelere karşı ilginç bir çözüm var: Taşıyıcı annelik! Ülkemizde henüz denenmemiş olan fakat özellikle İngiltere'de fazlasıyla yaygın olan bu yöntem özet olarak sizin yerinize başka bir kadının 9 ay boyunca bebeğinizi taşıması ve dünyaya getirmesi...

İşte bu taşıyıcı annelerden biri de İngiltere'de yaşayan Annie Peverelle! Yalnız onu diğer taşıyıcı annelerden ayıran bir özelliği var; kendisi hamile olmaya bağımlı!

İngilizcede bu bağımlılığa "bumpaholic" deniyor. Tanımı ise gerçekten de uyuşturucuya veya alkole bağımlı olmayan, ancak hamilelik hissine bağımlı olan kişilere deniyor. Yani hamile 9 ay boyunca çocuğu karnında taşıyor ama anne olmak istemiyor.

Annie Peverelle'nin bu 4. hamileliği. Son altı yılda 3 çocuk fakat kendisinin hiç çocuğu yok.

İngiltere'de Annie gibi yasal olarak taşıyıcı anne olan 29 kadın daha var. Ama yasa dışı daha birçok kadın başkalarının çocuklarını 9 ay karınlarında taşıyor.

Annie için bu işin zevki, başkalarına yardım etmekten ve kendi çocuklarına sahip olmayacak çiftler için bir aile yarattığını bilmekten geliyor:

“Kız kardeşlerimin ve arkadaşlarımın hamilelikte yaşadıklarını gördüm ve dışarıdan bu mucizeye tanık oldum ama umutsuzca, sonunda anne olamadan hamileliğin nasıl hissettiğini bilmek istedim. Ardından bir gün taşıyıcı anne olma konusu gündeme geldi ve bu fikre bayıldım."

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Anahtar Kelimeler:
Bumpaholic hamile kalmak için

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