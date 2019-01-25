Alkollü sürücüyü fark etti, kazayı kaydetti

Olay, ABD’nin Kaliforniya eyaletinin San Diego şehrinde meydana geldi. Alkollü sürücüyü fark eden trafikteki başka bir aracın sürücüsünün kayda aldığı görüntülerde, otoyolda ilerlemekte olan bir aracın sürücüsünün, tehlikeli şekilde sürekli en sağ ve en sol şeritler arasında şerit değiştirdiği görülüyor. Bir süre bu şekilde trafikte bulunan diğer araçları da tehlikeye atarak şerit değiştiren alkollü sürücü, yine en sağ şeritten sol şeride geçtiği sırada yoldan çıkıyor ve toprak alana girerek takla atıyor.

Bu sırada alkollü sürücüyü kayda alan ve kazayı gören arkadaki aracın sürücüsü de dâhil olmak üzere trafikte bulunan araçlar yardım etmek için duruyor.

(DHA)



