Alkollü yakalandı, cezayı az buldu! "Oha"

Isparta'da gece saatlerinde yapılan alkol denetiminde 131 promil alkollü yakalanan yabancı uyruklu sürücü cezaya verdiği tepkiler polis ekiplerini gülümsetti. Ehliyetine 6 ay süreyle el konulacağını ve bu süre içerisinde araç kullanması halinde 200 bin lira ceza uygulanacağını öğrenen sürücü, tepkisini "Oha" sözleriyle dile getirirken, o anlar uygulama noktasında gülümseten görüntülere sahne oldu.

Isparta'da gece saatlerinde gerçekleştirilen rutin alkol denetimlerinde ilginç anlar yaşandı. Polis ekiplerinin uygulama noktasında durdurduğu araç sürücüsü olan yabancı uyruklu Heba A. isimli kadın yapılan kontrolde 1.31 promil alkollü olduğu belirlendi.

25 BİN TL AZ GELDİ

Ekipler tarafından sürücüye alkollü araç kullanmaktan 25 bin lira cezai işlem uygulanırken, yazılan cezaları imzalayan sürücü polis memurlarına ne kadar ceza yazıldığını sordu. Polis memurunun "25 bin lira" cevabını vermesi üzerine sürücü cezayı az bulduğunu ifade ederek evrakları imzaladı.

CEZALARI DUYUNCA ŞAŞIRDI

Daha sonra ehliyetine 6 ay süreyle el konulacağını öğrenen sürücü, polis memuruna şaşkınlıkla "Oha" diyerek tepki gösterdi. Sürücünün bu çıkışı uygulama noktasındaki ekipleri gülümsetti. Cezayı tekrar teyit etmek isteyen sürücü, "6 ay ehliyetimi kullanamayacağım değil mi?" diye sordu. Polis memurunun, "Kullanırsan 200 bin lira para cezası var" demesi üzerine sürücü bu kez, "Oha, ya lütfen yapma lo" sözleriyle tepki verdi. O anlar uygulama noktasında gülümseten görüntülere sahne olurken alkollü sürücü, işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

