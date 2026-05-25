Herkes görmeye gidiyor: Zehirli bulutlar dağları bile eritiyor

Çin’deki Zhangjiajie Ulusal Orman Parkı’nda oluşan yoğun sis ve bulutların yalnızca görsel şölen sunmadığı ortaya çıktı. Bilim insanlarına göre milyonlarca turistin hayran kaldığı o bulutlar, dev kaya sütunlarını fark edilmeden aşındırarak yavaş yavaş yok ediyor.

Çiğdem Berfin Sevinç

Çin’de Avatar Dağları olarakda bilinen Zhangjiajie National Forest Park, milyonlarca turist için adeta bir masal diyarı. Sislerin arasından yükselen dev kaya sütunları, çoğu kişiye görsel şölen sunuyor. Ancak bilim insanlarına göre parkı büyüleyici yapan o yoğun bulutlar ve sis tabakası, aslında bu taş devlerin en büyük düşmanı olabilir.

Araştırmalar, bölgede neredeyse yıl boyunca oluşan yoğun nem, bulut ve mikroiklim döngülerinin, kumtaşı sütunlarının yüzeyini milim milim aşındırdığını gösteriyor. Özellikle sürekli ıslanıp kuruyan kaya yüzeylerinde “mikro çatlaklar” oluştuğu, bunun da zamanla dev sütunların incelmesine neden olduğu belirtiliyor.

ROMANTİK DEĞİL YOK EDEN "BULUT DENİZİ"

Parkta sık görülen “bulut denizi” manzaraları sosyal medyada romantik görüntüler olarak paylaşılırken, uzmanlara göre bu durum kayalar için ciddi bir baskı oluşturuyor.

Çünkü bulutlar yalnızca görüntü oluşturmuyor; aynı zamanda kaya yüzeylerini sürekli nemli tutuyor. Nem oranının ani değişmesiyle taşların içindeki mineraller genişleyip büzülüyor. Bu döngü yıllarca tekrarlandığında, sert görünen sütunlarda bile görünmez çatlamalar oluşuyor yani aslında bulutlar kayaları içten içe zehirliyor.

Bilim insanları Zhangjiajie’deki kaya sütunlarının neden dünyanın başka bölgelerindekilerden daha ince ve dik olduğunu açıklarken, bölgenin aşırı nemli subtropikal ikliminin önemli rol oynadığını söylüyor.

YARATIRKEN YOK EDİYOR

Uzmanlara göre Zhangjiajie’deki sütunlar aslında hâlâ oluşum sürecinde. Yani doğa bir yandan bu dev yapıları yaratırken, diğer yandan onları yok etmeye devam ediyor.

Özellikle sisin yoğun olduğu dönemlerde kayaların yüzeyinde oluşan su tabakası, rüzgar ve sıcaklık değişimleriyle birleşince aşınma hızlanıyor. Bazı jeologlar bunu “taşın nefes alması” olarak tanımlıyor. Çünkü kayalar gün içinde defalarca nem çekip bırakıyor.

AVATAR DAĞLARININ GİZLİ TEHLİKESİ

Avatar filmine ilham veren bu taş ormanları bugüne kadar daha çok görsel güzelliğiyle konuşuldu. Ancak uzmanlar, iklim değişikliği nedeniyle bölgede artan aşırı yağışların ve yoğun nemin gelecekte kaya erozyonunu hızlandırabileceği konusunda uyarıyor.

