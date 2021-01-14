Alman çoban köpeğinin özellikleri! Ulusal kahraman, Kraliyet'in göz bebeği

Alman çoban köpeğinin dengeli karakteri ve aile yaşantısına uygunluğu, çocuklarla arasının iyi olması tercih edilme sebebidir. Eğitilmeye çok heveslidirler. Aldıkları görevleri mutlulukla yerine getirirler. Fakat iyi sosyalleştirilmez ise yabancılara karşı saldırganlık gösterebilirler. EN ZORLU ŞARTLARDA GÖREVİNİ EKSİKSİZ YERİNE GETİRİR Çok iyi bekçilik ve koruma yapar. Koku alma duyuları güçlüdür. Bu nedenle de dünyada polis, narkotik arama ve güvenlik köpeği olarak çok sık karşımıza çıkar. En zorlu şartlarda bile görevini eksiksiz yerine getirir. Davranışları dengelidir ve kafası kolay kolay karışmaz. Alman çoban köpeklerinin kraliyet ailesinin ön saflarında yer almasının birçok nedeni vardır, ancak uzmanlar onların tanımlayıcı özelliklerinin karakter olduğunu söylüyor. Sadakat, cesaret, güven, birçok görev için komutları öğrenme yeteneği ve hayatlarını tehlikeye atma isteğini sevdiklerini savunmak için gösterirler. Gözleri görmeyenleri yönetmek, suçluları kovalamak, yasadışı maddeleri koklamak, orduda hizmet etmek bu türün yaptığı işlerden sadece bazıları.

11 EYLÜL SALDIRISI SONRASINDA BÜYÜK ROL ÜSTLENDİ Köpek, ulusal kahraman rolünü bile üstlendi. Alman Çobanları, 11 Eylül terör saldırılarından sonra Dünya Ticaret Merkezi harabelerinde sürünen, hayatta kalanları arayan ve kurtarma görevlilerini ve aileleri rahatlatan arama kurtarma köpekleriydi. Alman çoban köpeği, köpeklerin en iyi özelliklerinden bazılarını bünyesinde barındırabilir ancak bu köpekler çok fazla aktivite ve egzersize ihtiyaç duyar. Cins ayrıca bazen şüpheli bir doğaya sahiptir bir bekçi köpeği için harikadır, ancak misafirleri hoş karşılayacak türden bir aile köpeği değildir. Bununla birlikte, bir Alman Çobanını birçok farklı duruma ve köpek yavrusu yetiştiren kişilere bırakırsanız, yeni insanları ve koşulları adım adım atmayı öğrenebilirler. Kötü yetiştirilmiş bazı Alman çoban köpekleri çok sinirli ve gergin olabilir. Zayıf sosyalleşme ve yetersiz eğitimle birlikte, aşırı koruma ve saldırgan davranış risklerdir EVDE UZUN SÜRE YALNIZ BIRAKMAYIN Evden sık sık veya uzun süre uzaktaysanız, Alman Çoban köpeği sizin için uygun değildir. Yalnız bırakıldıklarında endişeli veya sıkılabilirler ve muhtemelen havlama, çiğneme ve kazma gibi endişelerini sevmediğiniz şekillerde ifade edebilirler.

Alman Çobanları aktif ve zeki köpeklerdir. Öğrenmek, oynamak ve çalışmakla meşgul tutulmaları gerekir. Hem fiziksel (koşu ve frizbi gibi) hem de zihinsel (eğitim seansları gibi) günlük egzersiz bir zorunluluktur. Alman Çobanları yabancılara şüpheyle yaklaşabilir. Sosyal ve iyi huylu bir köpek yetiştirmek için Alman Çoban köpeğinizi birçok deneyime, yere ve insana maruz bırakın. Köpek kurslarıyla başlayan itaat eğitimi, onları diğer insanlara ve köpeklere alıştırmak ve onlara temel köpek davranışlarını öğretmek için önemlidir. Aşırı korumayı ve saldırgan davranışları önlemek için, Alman çoban köpekleri genç yaşlardan itibaren dikkatlice sosyalleştirilmeli ve itaat eğitimi almalıdır. Aile ile birlikte olmalı ve sürekli gözetim altında mahalledeki insanlara ve diğer evcil hayvanlara maruz kalmalıdırlar; tek başına veya başka köpeklerle birlikte bir kulübeye veya arka bahçeye kapatılmamalıdırlar. ALMAN ÇOBAN KÖPEKLERİ NE KADAR YAŞAR VE BAKIMLARI NASIL OLMALIDIR? Alman çoban köpeklerinin ömürleri genelde 10-12 yıldır. Köpek yılda iki kez ağır bir şekilde tüy döker ve geri kalan zaman sürekli olarak daha az miktarda tüy döker. Tüy dökülmesini kontrol etmek ve tüylerin güzel kalmasını sağlamak için haftada en az birkaç kez fırçalayın.