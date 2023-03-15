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Alman holiganlar maç için geldikleri Napoli'de olay çıkardı! Şehri savaş alanına çevirdiler

15.03.2023 22:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İtalya temsilcisi Napoli ile Almanya ekibi Eintracht Frankfurt arasında oynanacak rövanş maçı öncesi Napoli'ye gelen bazı Alman taraftarlar olay çıkardı.

"Devler Ligi"nin son 16 turunda, ilk maçı 2-0 kazanan Napoli'nin, Eintracht Frankfurt ile bu akşam TSİ 23.00'te Diego Armando Maradona Stadı'nda yapacağı rövanş müsabakası öncesinde İtalyan kentinde olaylar çıktı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, İtalya İçişleri Bakanlığı'nın kamu güvenliği gerekçesiyle bilet satışı yapılmasına izin vermediği ama buna rağmen Napoli'ye gelen yaklaşık 600 konuk takım taraftarı, öğleden sonra saatlerinde tarihi kent merkezine doğru izinsiz şekilde yürüyüşe geçti. Alman holiganların, Gesu meydanına geldiklerinde burada kendilerine eşlik eden güvenlik güçlerine meşale, patlayıcı madde, taş ve etraftaki restoranların sandalyeleriyle saldırdığı bildirildi.

Güvenlik güçleri, holiganlara göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, zaman zaman arbede de yaşandı ve çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi.

Çıkan olaylarda, bir polis aracı da olmak üzere meydandaki diğer otomobiller ve çöp kutuları ateşe verilirken, çevredeki restoran, bar gibi işletmelerin de ciddi zarar gördüğü belirtildi.

Polisin olayları güçlükle kontrol altına alarak, Alman taraftarları otellerine götürdüğü sırada, çevreden bazı Napolililerin Alman taraftarların bulunduğu otobüslere taş attığı kaydedildi.

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23:00
Napoli Napoli
-
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt

İTALYAN BASINI: "NAPOLİ'DE ŞEHİR SAVAŞI"

Napoli Belediye Başkanı Gaetano Manfredi, kentlerinde yaşanan olaylara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Kent merkezindeki yıkım sahneleri kabul edilemez. Bu şiddet eylemlerinin baş aktörü durumundakileri en sert şekilde kınıyoruz. Napoli ve Napoliler, maddi zarar görmeyi hak etmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Matteo Salvini, Instagram hesabından Alman holiganların, İtalyan güvenlik güçlerine meşale ve patlayıcı maddeler attığı anın görüntüsünü paylaşırken, "Bunlar taraftar değil, bunlar suçlular hem de aşağılık suçlular. Almanya'da da aynı şeyi yapabilirler mi acaba? " ifadelerini kullandı.

İtalyan basını, Alman taraftarların çıkardığı olaylar neticesinde kentin tarihi merkezinin savaş alanına döndüğünü, Napoli’den yansıyan görüntülerin "şehir savaşı"nı andırdığını yazdı.

Napoli ve Eintracht Frankfurt takımları arasında 21 Şubat'ta Almanya'da oynanan karşılaşma öncesinde de olaylar çıktığı için İtalya İçişleri Bakanlığı, kamu güvenliğini gerekçe göstererek, Alman taraftarların Napoli'deki maçı stattan izlemesine yasak getirmişti.

Temyiz mahkemesine yapılan itiraz neticesinde bu yasak kısmen kaldırılmış ve Frankfurt'tan gelenler ile burada ikamet edenlere bilet satışının yasak olduğu, bu kapsam dışında kalan Alman taraftarlara ise bilet satışı yapılacağı açıklanmıştı.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, dün Alman basınına yaptığı açıklamada, Eintracht Frankfurt taraftarlarına getirilen deplasman yasağını "kabul edilemez" olarak nitelemişti.


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