Alman pastası tarifi, Alman pastası nasıl yapılır?

Alman Pastası ya da Berliner, geleneksel bir Alman pastasıdır. Biçim ve yapımı itibarı ile Donuta benzemektedir. Mayalanmış hamurun yağda kızartılması akabinde ikiye bölünerek içine marmelat veya reçel konularak ve üzerine karamelize şeker dökülerek elde edilir.

ALMAN PASTASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Kek için;

2 adet yumurta

1,5 çay bardağı şeker

Bir çay bardağı süt

Bir çay bardağı sıvı yağ

3 çay bardağı un

Bir paket kabartma tozu

Alman pastası kreması için;

2,5 su bardağı süt

Bir çay bardağı şeker

Bir adet yumurta

3 yemek kaşığı un

Bir yemek kaşığı tereyağı

Bir paket vanilya

Arasını ıslatmak için;

Çilek reçeli

Üzeri için;

Pudra şekeri

ALMAN PASTASI NASIL YAPILIR?

Derin bir çırpma kabında yumurtaları ve şekeri iyice köpürene kadar çırpın.

Süt, sıvı yağ, un ve kabartma tozunu ekleyin, un dağılana kadar düşük devirde 1 dakika daha çırpın.

Orta büyüklükte, yuvarlak bir kek kalıbını yağlayın, tabanına pişirme kağıdı yerleştirin. Kek hamurunu kalıba dökün ve önceden ısıtılmış 160°C fırında 30 dakika pişirin.

Kek pişince fırından alın, soğuması için kenarda bekletin.

Kreması için sütü, yumurtayı, unu ve şekeri bir tencereye alın, kıvam alana kadar sürekli karıştırarak pişirin. Kaynamaya başladığında tereyağını ve vanilyayı ekleyin ve ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Kekiniz ve kremanız soğuduktan sonra keki ortadan ikiye kesin.

Kekin arasına önce çilek reçelini, sonra kremayı sürün.

Üzerine bolca pudra şekeri serperek servis edin.

