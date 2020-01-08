Alman pastası tarifi, Alman pastası nasıl yapılır?

Alman Pastası ya da Berliner, geleneksel bir Alman pastasıdır. Biçim ve yapımı itibarı ile Donuta benzemektedir. Mayalanmış hamurun yağda kızartılması akabinde ikiye bölünerek içine marmelat veya reçel konularak ve üzerine karamelize şeker dökülerek elde edilir.
Kek için;
2 adet yumurta
1,5 çay bardağı şeker
Bir çay bardağı süt
Bir çay bardağı sıvı yağ
3 çay bardağı un
Bir paket kabartma tozu
Alman pastası kreması için;
2,5 su bardağı süt
Bir çay bardağı şeker
Bir adet yumurta
3 yemek kaşığı un
Bir yemek kaşığı tereyağı
Bir paket vanilya
Arasını ıslatmak için;
Çilek reçeli
Üzeri için;
Pudra şekeri
Derin bir çırpma kabında yumurtaları ve şekeri iyice köpürene kadar çırpın.
Süt, sıvı yağ, un ve kabartma tozunu ekleyin, un dağılana kadar düşük devirde 1 dakika daha çırpın.
Orta büyüklükte, yuvarlak bir kek kalıbını yağlayın, tabanına pişirme kağıdı yerleştirin. Kek hamurunu kalıba dökün ve önceden ısıtılmış 160°C fırında 30 dakika pişirin.
Kek pişince fırından alın, soğuması için kenarda bekletin.
Kreması için sütü, yumurtayı, unu ve şekeri bir tencereye alın, kıvam alana kadar sürekli karıştırarak pişirin. Kaynamaya başladığında tereyağını ve vanilyayı ekleyin ve ocaktan alıp soğumaya bırakın.
Kekiniz ve kremanız soğuduktan sonra keki ortadan ikiye kesin.
Kekin arasına önce çilek reçelini, sonra kremayı sürün.
Üzerine bolca pudra şekeri serperek servis edin.
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