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Alman polisi her yerde Mine'yi arıyor!

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 22.10.2019 15:27 | Son Güncelleme

Almanya'nın Duisburg şehrinde 7 Eylül'de kaybolan ve halen kendisinden haber alınamayan 26 yaşındaki Mine O.'yu arayan Duisburg polisi, duyarlı vatandaşlardan yardım bekliyor.

Alman polisi her yerde Mine'yi arıyor!

Duisburg Polisinin sosyal medya hesaplarından bir adet fotoğrafıyla birlikte fiziki bilgilerini paylaşmasıyla, Alman yerel ve ulusal medya Mine O.'n kayıp ilanını haberleştirdi.

Alman polisinin verdiği bilgilere göre, Mine O. 7 Eylül 2019 tarihinde bir arkadaşının evinde kalacağını söyleyerek evden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi.

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Polisin yaptığı araştırmaların ardından Mine O.'nun kalacağım diye gittiği arkadaşının, uzun süredir Almanya'da olmadığı anlaşıldı. Altı haftadır kendisinden haber alınamayan Mine O., 26 yaşında ve 5 yaşında bir oğlu bulunuyor. 1,70 boyunda ve sol bileğinde kocasının adı olan Ercan dövmesi bulunuyor.

Duisburg Polisi, Mine O.'yu görenlerin kendilerine en yakın polis birimine bilgi vermeleri yönünde çağrıda bulunuyor.

KAYNAK: DHA


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Anahtar Kelimeler:
almanya Kayıp

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