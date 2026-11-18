ABD'de son günlerde peş peşe yaşanan teknik arızalar dikkat çekiyor. Microsoft'un küresel hizmet kesintisini ABD genelindeki uçuşların durdurulması ve bankacılık işlemlerinde yaşanan sorunlar izledi. Dün ise Apple'ın çeşitli hizmetlerine erişimde problemler ortaya çıktı. Aynı gün ABD Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA) gizli iletişim için kullanılan iç ağında da aksama yaşandı. ABD yönetimi, birbirini izleyen olayların ortak bir siber saldırıdan kaynaklandığına ilişkin kanıt bulunmadığını açıkladı.

APPLE HİZMETLERİNDE KESİNTİ: ŞİRKET NEDENİNİ AÇIKLADI

Apple, dün çok sayıda hizmetini etkileyen teknik sorunlarla karşı karşıya kaldı. App Store, Apple Music ve AppleCare hizmetlerinde kesinti yaşandı. Apple'ın sistem durumu sayfasında iCloud hesaplarına giriş konusunda da sorunlar bildirildi. Apple Pay kullanıcıları arasında da erişim sorunları yaşandığını bildirenler oldu.

Apple, Reuters'a yaptığı açıklamada kesintinin şirket içinde gerçekleştirilen bir güncellemeden kaynaklandığını duyurdu.

Şirket, olayın bir siber saldırı sonucu yaşanmadığını bildirdi.

Apple, aynı açıklamada sistemlerinin birçoğunun yeniden çalışmaya başladığını belirtti.

NSA'NIN GİZLİ İLETİŞİM AĞINDA DA SORUN YAŞANDI

Dün ABD'nin Ulusal Güvenlik Ajansı da teknik bir sorun yaşandığını doğruladı. Problem, NSA personelinin gizli bilgileri paylaşmak amacıyla kullandığı NSANet adlı iç ağı etkiledi.

NSA, resmi açıklamasında planlı rutin bakım sırasında bazı sistemlerinin performansında geçici bir bozulma yaşandığını bildirdi.

Kurum, bazı iç sistemlerin etkilendiğini kabul etti.

Ancak NSA, görev açısından kritik kabiliyetlerinin tamamen çalışır durumda kaldığını açıkladı.

Maryland eyaletindeki Fort Meade merkezinde bazı çalışanların işe geliş saatleri, sistemde yaşanan sorun nedeniyle kademeli olarak düzenlendi.

CBS News'e konuşan ABD'li yetkililer, olayın siber saldırıdan kaynaklandığına ilişkin bir kanıt bulunmadığını söyledi.

NSA'nın resmi açıklamasında sorunun ne kadar sürdüğüne veya tüm sistemlerin hangi saatte normale döndüğüne ilişkin ayrıntılı bir takvim paylaşılmadı.

MICROSOFT'TA KÜRESEL KESİNTİ YAŞANMIŞTI

Peş peşe yaşanan teknik aksaklıkların en dikkat çekici örneklerinden biri 12 Kasım'da Microsoft hizmetlerinde meydana gelmişti. Microsoft 365 hizmetlerine erişimde dünya genelinde sorunlar yaşanmıştı.

Kesintiden Outlook, Microsoft Teams ve Copilot gibi hizmetler de etkilendi.

Microsoft, sorunun siber saldırı kaynaklı olmadığını açıkladı.

ABD'DE UÇUŞLAR DURDURULMUŞTU

Microsoft kesintisinin ardından 13 Kasım'da ABD havacılık sisteminde de ciddi bir aksama yaşanmıştı.

ABD Federal Havacılık İdaresinin (FAA) resmi açıklamasına göre ABD doğu saatiyle yaklaşık 15.30'da ortaya çıkan teknik sorun nedeniyle ülke genelinde uçakların kalkışları geçici olarak durdurulmuştu.

FAA, sorunun 22 hava trafik kontrol merkezinden 17'sinde istikrarsızlığa yol açtığını bildirdi. Kurumun açıklamasına göre eski haberleşme altyapısı, ağa aşırı miktarda veri akması sonucunda kararsız hâle geldi.

FAA, ilk incelemede Texas'ın Amarillo kentindeki bir radar tesisiyle Arkansas'ın El Dorado kentindeki bir telsiz haberleşme tesisini olası kaynaklar olarak belirledi.

Kurum, ağ hizmet sağlayıcısı L3Harris'in El Dorado'da yeni bir yönlendiricinin devreye alınması dahil çalışmalar yürüttüğünü açıkladı.

FAA'nın 15 Kasım'da yayımladığı bilgilere göre sistem 13 Kasım akşamı yeniden istikrarlı hâle getirildi ve hava trafiği devam etmeye başladı.

FAA, 13 Kasım günü toplam yaklaşık 12 bin 462 uçuşun iptal edildiğini bildirdi. Ancak kurum, bu iptallerin tamamının doğrudan ülke genelindeki kalkış durdurma kararından kaynaklanmadığını özellikle belirtti.

FAA, yaşanan sorunun bir siber saldırıya veya dışarıdan kötü niyetli müdahaleye işaret ettiğine dair bulgu bulunmadığını açıkladı.

BANKACILIK SİSTEMLERİNDE SORUN

ABD'de 16 Kasım'da bankacılık hizmetlerini etkileyen bir başka teknik sorun yaşanmıştı.

Reuters'ın haberine göre o olayda, JPMorgan Chase, kendi sistemlerindeki bir yazılım hatası nedeniyle bazı işlemlerin normalden daha uzun sürdüğünü açıkladı.

Banka, hatanın kurum içindeki donanım sistemlerinde ortaya çıktığını bildirdi.

JPMorgan Chase, müşterilerin hesaplarına ve paralarına erişmeye devam edebildiğini belirtti.

Reuters'a göre Bank of America, U.S. Bank ve Wells Fargo kullanıcılarından da sorun bildirimleri geldi.

Ancak JPMorgan Chase, diğer bankaların yalnızca kendisiyle bağlantılı işlemlerdeki gecikmelerden etkilenmiş olabileceğini açıkladı.

Reuters'a konuşan U.S. Bank sözcüsü, kurumun sistemlerinin doğrudan etkilenmediğini bildirdi. JPMorgan Chase, sorunun bir siber saldırıdan kaynaklanmadığını belirtti.

ABC News'in aktardığına göre banka, 16 Kasım gecesi yaptığı açıklamada işlemlerin yeniden normal şekilde gerçekleştiğini bildirdi.

ABD'DEKİ TÜM BU ARIZALARIN NEDENİ SİBER SALDIRI MI?

Arka arkaya yaşanan kesintiler, ABD'de sistemlerin ortak bir saldırının hedefi olup olmadığına ilişkin tartışmaları gündeme taşıdı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 17 Kasım'da yaptığı açıklamada olayların birbiriyle ilişkili olduğuna yönelik kanıt bulunmadığını söyledi.

Rubio, yaşanan teknik sorunların siber korsanlar, suç örgütleri veya yabancı devletlerle bağlantılı olduğuna inanmak için de bir gerekçe bulunmadığını ifade etti.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Jay Clayton ise, kurumların eski sistemlerini güncellerken beklenmedik teknik sorunlarla karşılaşabildiğine dikkat çekti.

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