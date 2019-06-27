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Polisin durdurduğu çıplak sürücü: Çok sıcak değil mi?

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EĞLENCE  | 27.06.2019 15:59 | Son Güncelleme

Avrupa'daki sıcak hava dalgası, bazı Almanları en doğal hallerine geri döndürdü. Brandenburg eyaletinde polisin çırılçıplak yakaladığı moped sürücüsünden "Çok sıcak, değil mi" karşılığını alması, sosyal medyada olay oldu.

Polisin durdurduğu çıplak sürücü: Çok sıcak değil mi?

Bu hafta 40 dereceyi geçen sıcak hava dalgasıyla mücadelede tuhaf davranışlar sergileyen Avrupalılar içinden biri en öne çıktı. Almanya'nın Brandenburg eyaletinde polis, çırılçıplak haldeki bir moped sürücüsünü durdurdu. Polisin tepkisine şaşıran erkek sürücü "Çok sıcak, değil mi" dedi.

İTİRAZIMIZ YOK AMA

Anadan doğma moped sürücüsünün fotoğrafını ve verdiği yanıtı sosyal medyada paylaşan Brandenburg polisi, "Cevabına itiraz edemedik ama kendisine pantalonunu giymesini, ancak bundan sonra sürmeye devam etmesine izin verebileceğimizi söyledik" dedi.

UÇLARDA YAŞAMAK

"İlkesel olarak çıplak sürmek yasak değil. Ama başka insanlar rahatsız olursa şikayette bulunabilir" diyen polis teşkilatı, #dilimiztutuldu, #sıcak, #öncegüvenlik and #uçlardayaşamak etiketlerini kullanarak "Bu durumu siz nasıl nitelersiniz" diye sordu.

Bir kullanıcı "Nasıl, üzerimde hiçbir şey yok mu? İki terzi bunun çok özel bir kumaş olduğunu söylemişti" diye yazdı. Bir diğeri "Belki de tüttürdüğü çok farklı bir kumaştandı" diye takıldı.

Bir başkası "Polis: Tahmin et, bakalım, seni niye durdurduk? Adam: Çok mu hızlı gidiyordum? Polis: Bir tahminde daha bulun" diye dalga geçti.

EN AZINDAN KASK TAKMIŞ

Scooterda ağırlık oluşturmasındiye adamın üstündekileri çıkardığı tahmininde bulunanlar oldu. Bazıları adamın en azından kask takmasını takdir etti.

MARKETİN DONDURUCU BÖLÜMÜNDE ÇIRILÇIPLAK

Almanya'nın taşrasından da 32 yaşında bir erkeğin serinlemek için bir süpermarketin dondurucu bölümünde çıplak halde koşturduğu haberi geldi.

FRANSA'DA ÜÇ ÖLÜM

Avrupa'daki sıcak hava dalgası, bu hafta Fransa'nın güneyinde 3 kişinin canını aldı. Çok ısındıktan sonra serinlemek için denize girdiklerinde 'soğuk şoku' nedeniyle öldükleri belirtildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de aşırı sıcak nedeniyle orman yangınları çıktı


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alman polisi hava dalgası sıcak

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