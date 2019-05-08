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Hız sınırını aşan güvercine ceza mı kesildi?

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 08.05.2019 15:53 | Son Güncelleme

Almanya'nın batısında yer alan Bocholt şehrinde hız sınırını aşarken güvenlik kamerasına takılan bir güvercinin fotoğrafı viral oldu. Şehrin Facebook hesabına gönderilen paylaşımda 'Ceza ücretini ne zaman öder bilemiyoruz' denildi.

Hız sınırını aşan güvercine ceza mı kesildi?

Alman yetkililer, Bocholt şehrinde 45 km/h ile uçarak, 30km/h olan hız sınırını aşan bir güvercinin güvenlik kamerasına yakalandığını duyurdu.

Facebook hesabından yapılan esprili paylaşımda kuşun yayaları ve araçları tehlikeye sokabilecek hızda uçtuğu belirtildi.

'25 euro olan ceza ücretini ne zaman ödeyebilir bilmiyoruz' denilen paylaşımda, kuşun gerekli dersi alması ve hızını düşürmesi gerektiği söylendi.

Facebook'taki kuş fotoğrafının birçok kullanıcı tarafından paylaşıldığı ve espirli yorumlar aldığı görüldü.

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alman yetkili hız sınırı güvercin

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