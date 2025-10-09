Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Almanya, 3 yılda vatandaşlık hakkını kaldırdı

ALMANYA parlamentosu, ülkede 3 yıl yaşayan göçmenlere vatandaşlık başvurusu imkanı sağlayan ‘hızlandırılmış vatandaşlık’ hakkını kaldırdı.

Almanya, 3 yılda vatandaşlık hakkını kaldırdı

Almanya Federal Meclisi, göçmenlerin 3 yıl içinde vatandaşlık başvurusu yapmasına imkan tanıyan ‘hızlandırılmış vatandaşlık’ uygulamasını yürürlükten kaldırdı. Yeni düzenlemeyle vatandaşlık için tüm başvuru sahiplerine en az 5 yıl ikamet şartı getirildi.

İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, konuya ilişkin açıklamasında, “Alman pasaportu başarılı entegrasyonun ödülü olmalı, yasa dışı göç için teşvik haline gelmemeli” ifadelerini kullandı.

Sol Parti ve Yeşiller Partisi, değişikliğin ‘entegrasyon politikalarında geri adım’ olduğunu belirterek, koalisyon hükümetini oluşturan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti’nin desteğiyle alınan kararı eleştirdi.Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
2025 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi belli oldu2025 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi belli oldu
Camı kırıp markete girdi! Bir saat boyunca bakın ne yaptıCamı kırıp markete girdi! Bir saat boyunca bakın ne yaptı

Anahtar Kelimeler:
Almanya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.