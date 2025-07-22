Almanya bu davayı konuşuyor! Ünlü isim eski Mossad ajanına çocuklarını kaçırttı!

Almanya’da, ünlü restoran zinciri Block House’un varisi Christina Block’un, çocuklarını babalarından zorla kaçırmak amacıyla eski bir Mossad ajanıyla çalıştığı iddia edildi.

Hamburg Yüksek Eyalet Mahkemesi’nde görülen davada, Block ile birlikte Alman televizyon sunucusu partneri Gerhard Delling ve 35 yaşındaki İsrailli bir erkek sanık yargılandı. İsrailli sanığın, Mossad’ın eski bir üyesi olduğu öne sürüldü.

BABAYA SALDIRDILAR, ÇOCUKLARI BAĞLADILAR

Yeni yıl gecesi, İsrailli sanık ve henüz yakalanmamış bazı kişiler, Danimarka’daki evde babaya saldırarak onu yere serdi. Ardından 10 ve 13 yaşındaki iki çocuk, direnmelerine rağmen zorla arabaya bindirilerek kaçırıldı. Çocukların ağızlarının bantlandığı, birinin ellerinin bağlandığı belirtildi. Adamlardan birinin onlara "Susun, yoksa sizi öldürürüz" dediği iddia ediliyor.

Savcılık, çocukların kaçırılma sırasında “işkence gördüğünü ve ağır şekilde kötü muameleye maruz kaldığını” ifade etti. Ancak Block’un avukatları suçlamaları reddetti.