Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Almanya bu davayı konuşuyor! Ünlü isim eski Mossad ajanına çocuklarını kaçırttı!

Ünlü restoran zinciri Block House’un varisi Christina Block, Danimarka'dan iki küçük çocuğunu kaçırmak için eski Mossad ajanıyla anlaştığı iddia edildi.

Almanya bu davayı konuşuyor! Ünlü isim eski Mossad ajanına çocuklarını kaçırttı!

Almanya’da, ünlü restoran zinciri Block House’un varisi Christina Block’un, çocuklarını babalarından zorla kaçırmak amacıyla eski bir Mossad ajanıyla çalıştığı iddia edildi.

Almanya bu davayı konuşuyor! Ünlü isim eski Mossad ajanına çocuklarını kaçırttı! 1

Hamburg Yüksek Eyalet Mahkemesi’nde görülen davada, Block ile birlikte Alman televizyon sunucusu partneri Gerhard Delling ve 35 yaşındaki İsrailli bir erkek sanık yargılandı. İsrailli sanığın, Mossad’ın eski bir üyesi olduğu öne sürüldü.

BABAYA SALDIRDILAR, ÇOCUKLARI BAĞLADILAR

Yeni yıl gecesi, İsrailli sanık ve henüz yakalanmamış bazı kişiler, Danimarka’daki evde babaya saldırarak onu yere serdi. Ardından 10 ve 13 yaşındaki iki çocuk, direnmelerine rağmen zorla arabaya bindirilerek kaçırıldı. Çocukların ağızlarının bantlandığı, birinin ellerinin bağlandığı belirtildi. Adamlardan birinin onlara "Susun, yoksa sizi öldürürüz" dediği iddia ediliyor.

Almanya bu davayı konuşuyor! Ünlü isim eski Mossad ajanına çocuklarını kaçırttı! 2

Savcılık, çocukların kaçırılma sırasında “işkence gördüğünü ve ağır şekilde kötü muameleye maruz kaldığını” ifade etti. Ancak Block’un avukatları suçlamaları reddetti.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
15 yaşındaki oğlunu papaza sattı! Cinsel birliktelik için...15 yaşındaki oğlunu papaza sattı! Cinsel birliktelik için...
Dolmuş şoföründen olay hareket! Kimseyi umursamadı, devam ettiDolmuş şoföründen olay hareket! Kimseyi umursamadı, devam etti

Anahtar Kelimeler:
Almanya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Eski Merkez Bankası Başkanı hakkında dolandırıcılık iddiası! Milyonlarca lira...

Eski Merkez Bankası Başkanı hakkında dolandırıcılık iddiası! Milyonlarca lira...

Kazancını dolara yatırdı! Net tutarı karısı biliyormuş... Mal varlığı gündemde

Kazancını dolara yatırdı! Net tutarı karısı biliyormuş... Mal varlığı gündemde

Ünlü isim eski Mossad ajanına çocuklarını kaçırttı!

Ünlü isim eski Mossad ajanına çocuklarını kaçırttı!

Çalışanın zayıf şifresi yüzünden 158 yıllık şirket battı!

Çalışanın zayıf şifresi yüzünden 158 yıllık şirket battı!

Ailesinin gözleri önünde parçalara ayrıldı! Küçük çocuğun feci ölümü

Ailesinin gözleri önünde parçalara ayrıldı! Küçük çocuğun feci ölümü

15 yaşındaki oğlunu papaza sattı! Cinsel birliktelik için...

15 yaşındaki oğlunu papaza sattı! Cinsel birliktelik için...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.