Almanya'da 2’nci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu

ALMANYA'nın başkenti Berlin'de 2’nci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulunduğu bildirildi.

Berlin polisi tarafından yapılan açıklamada, başkent Berlin’deki Spree Nehri'nde 2’nci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulunduğu kaydedildi. Açıklamada, bölgede yaşayan yaklaşık 10 bin kişinin güvenlik nedeniyle evlerinden tahliye edildiği belirtildi.

Tahliyenin tamamlanmasının ardından yapılan incelemede, patlamamış bombanın herhangi bir tehlike oluşturmadığı bu nedenle nehirden çıkarılarak imha edileceği aktarıldı. Tahliye edilen böğe sakinlerinin evlerine dönebileceğini söyleyen yetkililer, bombanın bulunduğu alanın 12 saat boyunca kara ve nehir trafiğine kapatıldığını ifade etti.

Almanya
