Almanya'da facia: Noel pazarına araba daldı! Akıllara IŞİD katliamını getirdi ama...

Kazanın yaşandığı bölge polis tarafından hızla güvenlik kordonu altına alındı ve olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazayı saldırı olarak değerlendirmeyen polis, 84 yaşındaki araç sürücüsünün kalp krizi geçirmesi sonucu kazanın meydana gelmiş olabileceğini düşündüklerini açıkladı. Sürücünün sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmazken, korkunç kazada 2’si ağır olmak üzere 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Olay yerinden görüntüler:

IŞİD SALDIRMIŞTI

Kazanın yaşandığı alanın Noel pazarına yakın olması, daha önce Almanya'da düzenlenen terör saldırılarını akıllara getirdi. 6 yıl önce, 19 Aralık 2016 tarihinde Berlin'deki Noel Pazarı'na IŞİD tarafından bir saldırı düzenlenmiş ve saldırı sonucunda 12 kişi hayatını kaybederken 50 kişi de yaralanmıştı.

