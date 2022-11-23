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Almanya'da facia: Noel pazarına araba daldı! Akıllara IŞİD katliamını getirdi ama...

23.11.2022 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'nın Kuzey - Ren Vestfalya eyaletinde yer alan Düsseldorf şehrinde korkutucu bir olay yaşandı. Konigsallee Bulvarı’nda bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine SUV tipi aracıyla Noel için kurulan pazarı gezmekte olan yayaların arasına daldı. Olayın bir Noel pazarına yakın bir konumda gerçekleşmesi, yıllar önce yaşanan IŞİD saldırısını akıllara getirerek bölgede paniğe neden oldu.

Kazanın yaşandığı bölge polis tarafından hızla güvenlik kordonu altına alındı ve olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazayı saldırı olarak değerlendirmeyen polis, 84 yaşındaki araç sürücüsünün kalp krizi geçirmesi sonucu kazanın meydana gelmiş olabileceğini düşündüklerini açıkladı. Sürücünün sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmazken, korkunç kazada 2’si ağır olmak üzere 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Olay yerinden görüntüler:

pol

scoot

amb

IŞİD SALDIRMIŞTI

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Kazanın yaşandığı alanın Noel pazarına yakın olması, daha önce Almanya'da düzenlenen terör saldırılarını akıllara getirdi. 6 yıl önce, 19 Aralık 2016 tarihinde Berlin'deki Noel Pazarı'na IŞİD tarafından bir saldırı düzenlenmiş ve saldırı sonucunda 12 kişi hayatını kaybederken 50 kişi de yaralanmıştı.

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Almanya Noel saldırı

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