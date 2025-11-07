Almanya'da kaybolan Türk kızı aranıyor! Bulana para ödülü...

Henüz 10 yaşındayken, 26 yıl önce Almanya’nın Hamburg şehrinde evinden şekerleme almak için çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Hilal Ercan yeniden aranıyor.

100 BİN EURO VERİLECEK

Küçük kızın ağabeyi Abbas Ercan (38), Hamburg Winterhude’deki bir inşaat iskelesine, üzerinde “Kız kardeşime ne yaptın?” yazılı dev bir afiş astırdı. Olaya dair bilgi verebilecek kişilere 100 bin Euro (Yaklaşık 4,8 milyon TL) ödül verileceği duyuruldu.

FOTOĞRAFLARI ŞİŞELERE BASILDI

Meyve suyu üreticisi True Fruits ise dört hafta boyunca Hilal’in ve bir başka kayıp genç kadın olan Scarlett Salice (26, Bad Lippspringe) adlı kişilerin fotoğraflarını smoothie şişelerine basacağını açıkladı.

Yıllar önce soruşturma sürerken bir zanlı itirafta bulundu ancak daha sonra ifadesini geri çekti. Son olarak 2022 yılında Hamburg’daki Volkspark bölgesinde bir arazi arandı ancak hiçbir bulguya rastlanmadı.