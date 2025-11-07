Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Almanya'da kaybolan Türk kızı aranıyor! Bulana para ödülü...

Almanya’da 26 yıldır kayıp olan Hilal Ercan için yeniden arama çalışmaları ve farkındalık kampanyası başlatıldı. Aile, şehrin en işlek caddesine Hilal'in pankartını astı ve olayla ilgili bilgi verebilecek kişilere 100 bin Euro (Yaklaşık 4,8 milyon TL) ödül verileceği duyuruldu.

Almanya'da kaybolan Türk kızı aranıyor! Bulana para ödülü...

Henüz 10 yaşındayken, 26 yıl önce Almanya’nın Hamburg şehrinde evinden şekerleme almak için çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Hilal Ercan yeniden aranıyor.

Almanya da kaybolan Türk kızı aranıyor! Bulana para ödülü... 1

100 BİN EURO VERİLECEK

Küçük kızın ağabeyi Abbas Ercan (38), Hamburg Winterhude’deki bir inşaat iskelesine, üzerinde “Kız kardeşime ne yaptın?” yazılı dev bir afiş astırdı. Olaya dair bilgi verebilecek kişilere 100 bin Euro (Yaklaşık 4,8 milyon TL) ödül verileceği duyuruldu.

Almanya da kaybolan Türk kızı aranıyor! Bulana para ödülü... 2

FOTOĞRAFLARI ŞİŞELERE BASILDI

Meyve suyu üreticisi True Fruits ise dört hafta boyunca Hilal’in ve bir başka kayıp genç kadın olan Scarlett Salice (26, Bad Lippspringe) adlı kişilerin fotoğraflarını smoothie şişelerine basacağını açıkladı.

Almanya da kaybolan Türk kızı aranıyor! Bulana para ödülü... 3

Yıllar önce soruşturma sürerken bir zanlı itirafta bulundu ancak daha sonra ifadesini geri çekti. Son olarak 2022 yılında Hamburg’daki Volkspark bölgesinde bir arazi arandı ancak hiçbir bulguya rastlanmadı.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yaptığı spor yüzünden yüzünün şekli değişti! Yaptığı spor yüzünden yüzünün şekli değişti!
Bilim insanları açıkladı! 3 ilde görüldü! Bilim insanları açıkladı! 3 ilde görüldü!

Anahtar Kelimeler:
Almanya kayıp
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Sosyal medya fenomenini öldüresiye darbettiler! 3.7 milyon takipçisi var: "Kaburgası kırık, iç kanaması var..."

Sosyal medya fenomenini öldüresiye darbettiler! 3.7 milyon takipçisi var: "Kaburgası kırık, iç kanaması var..."

Üşümezosy: "Asıl risk Adalar'da değil, Marmara'nın güneyinde"

Üşümezosy: "Asıl risk Adalar'da değil, Marmara'nın güneyinde"

Viktoria Plzen-Fenerbahçe Maçı Özeti

Viktoria Plzen-Fenerbahçe Maçı Özeti

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Eski eşinden yanıt geldi! 'Ben ölmedim'

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Eski eşinden yanıt geldi! 'Ben ölmedim'

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

585 TL'ye satıldığını duyan inanamadı 'Çıldıracağım'

585 TL'ye satıldığını duyan inanamadı 'Çıldıracağım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.