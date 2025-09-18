Mynet Trend

Almanya'da sınır kontrollerinde ‘biyometrik’ dönem başlıyor

Almanya, sınır kontrollerinde biyometrik sınır kontrolü sistemi uygulanacağını duyurdu.

Almanya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Avrupa Giriş/Çıkış Sistemi’nin (EES) 12 Ekim 2025 tarihinden itibaren kademeli olarak uygulanmaya başlanacağı duyuruldu. Açıklamada, sistemin ilk olarak Düsseldorf Havalimanı’nda devreye alınacağı, ardından Frankfurt ve Münih havalimanlarında da kullanılmaya başlanacağı belirtildi. Daha sonra Almanya’daki tüm havalimanlarında sistemin hayata geçirileceği kaydedildi.

EES ile pasaportlara damga basma uygulamasının sona ereceği ve üçüncü ülke vatandaşlarının giriş-çıkış bilgilerinin dijital ortamda kaydedileceği de bildirildi. Schengen bölgesine kısa süreli giriş yapan yolcuların biyometrik verilerinin (dört parmak izi ve yüz görüntüsü) alınarak sisteme kaydedileceği, bu verilerin Avrupa’daki diğer bilgi sistemleri ve Interpol kayıtlarıyla karşılaştırılacağı bilgisi paylaşıldı.

Sistemin, sınır güvenliğinin artırılması, kimlik sahtekarlığının önlenmesi, izin verilen kalış sürelerinin daha kolay takip edilmesi ve uzun vadede sınır geçişlerinin hızlandırılması amacıyla uygulamaya konulduğu ifade edildi. Açıklamada, sistemin AB vatandaşlarını etkilemeyeceği de vurgulandı. AB Komisyonu tarafından, EES’nin en geç 9 Nisan 2026’ya kadar tüm Schengen bölgesinde faaliyete geçirilmesi öngörülüyor.

