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Almanya'nın en seksi kızları çiftçiler için 2019 takvimi hazırladı!

Bucokiyiymiş Bucokiyiymiş
YAŞAM  | 25.10.2018 11:56 | Son Güncelleme

'2019 Genç Çiftçiler Takvimi' için Almanya'nın birbirinden seksi kızları, çiftçiler için poz verdi. Verdikleri pozlarda, çiftlikte yapılan çeşitli işleri canlandıran güzel modeller, birbirinden güzel pozlarla çiftçiler için yapılan takvim sayfalarını süsledi.

Almanya'nın en seksi kızları çiftçiler için 2019 takvimi hazırladı!

Yaptıkları işlerle çiftçileri birer süper kahraman gibi gösterdiler. Çiftçilerin de Superman, Thor ve Wolverine gibi ünlü birer çizgi roman süper kahramanı oldukları hissi verilmeye çalışıldı. Çiftlik kızlarından altı tanesi Almanya'nın güney Bavyera eyaletinden ve altı tanesi Avusturya'dan geliyor. Takvimin ana teması 'kahraman çiftçileri' kutlamak.

1. Çizgi roman temalı çalışma

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2. Modellerin hepsi kırsaldan geliyor

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3. Hasat yapan çiftçi temalı çalışma

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4. Bazı modeller takvim çekimi için soyundu

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5. Çiftlikte yapılan işler temalı

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6. Eşsiz manzarayı izlerken

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7. Buğday tarlası temalı

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8. Serada çalışma temalı

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9. Süt sağma temalı

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10. Lamalarla ilgilenme temalı

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11. Saman temalı

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12. Sulama temalı

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13. Atı besleyen Bavyeralı kadın temalı

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Anahtar Kelimeler:
yaşam almanya

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