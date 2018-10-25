Almanya'nın en seksi kızları çiftçiler için 2019 takvimi hazırladı!

Yaptıkları işlerle çiftçileri birer süper kahraman gibi gösterdiler. Çiftçilerin de Superman, Thor ve Wolverine gibi ünlü birer çizgi roman süper kahramanı oldukları hissi verilmeye çalışıldı. Çiftlik kızlarından altı tanesi Almanya'nın güney Bavyera eyaletinden ve altı tanesi Avusturya'dan geliyor. Takvimin ana teması 'kahraman çiftçileri' kutlamak.
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