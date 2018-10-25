Almanya'nın en seksi kızları çiftçiler için 2019 takvimi hazırladı!

Yaptıkları işlerle çiftçileri birer süper kahraman gibi gösterdiler. Çiftçilerin de Superman, Thor ve Wolverine gibi ünlü birer çizgi roman süper kahramanı oldukları hissi verilmeye çalışıldı. Çiftlik kızlarından altı tanesi Almanya'nın güney Bavyera eyaletinden ve altı tanesi Avusturya'dan geliyor. Takvimin ana teması 'kahraman çiftçileri' kutlamak.

1. Çizgi roman temalı çalışma

2. Modellerin hepsi kırsaldan geliyor

3. Hasat yapan çiftçi temalı çalışma

4. Bazı modeller takvim çekimi için soyundu

5. Çiftlikte yapılan işler temalı

6. Eşsiz manzarayı izlerken

7. Buğday tarlası temalı

8. Serada çalışma temalı

9. Süt sağma temalı

10. Lamalarla ilgilenme temalı

11. Saman temalı

12. Sulama temalı

13. Atı besleyen Bavyeralı kadın temalı



