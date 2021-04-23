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Almeda Abazi'den karnı burnunda poz!

23.04.2021 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi çift, ikinci bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Bir kız bebek bekleyen güzel model, sosyal medya hesabından karnı burnunda pozunu paylaştı.

Almeda Abazi'den karnı burnunda poz!

Başarılı oyuncu Tolgahan Sayışman ile ünlü model Almeda Abazi, 2017'de Amerika'da nikah masasına oturdu. Mutlu bir evlilik sürdüren çift, 2019 yılında oğulları Efehan'ı kucağına almıştı. İkinci bebek heyecanı yaşayan Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi çiftinin kızları Alina kısa bir süre sonra dünyaya gelecek.

KARNI BURNUNDA POZ VERDİ

Doğuma günler kala sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşan Almeda Abazi Sayışman, kısa sürede ilgi odağı oldu. Hamilelik pozlarını çok sık paylaşmayan model, Instagram hesabının hikaye kısmında karnını okşadığı bir karesini paylaştı. Abazi fotoğrafına gülücük ve balık emojisi koydu.


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Tolgahan Sayışman
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