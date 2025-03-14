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  4. UEFA Ülke Puanı Sıralaması netleşti! Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde ettik mi? Fenerbahçe'nin de elenmesi sonrası her şey belli oldu...

UEFA Ülke Puanı Sıralaması netleşti! Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde ettik mi? Fenerbahçe'nin de elenmesi sonrası her şey belli oldu...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
14.03.2025 10:58
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Avrupa'daki son temsilcimiz Fenerbahçe'nin de elenmesiyle birlikte UEFA Ülke Puanı sıralamasındaki yerimiz netleşti. Önümüzdeki sezon için şampiyon olacak takımı yakından ilgilendiren sıralama hakkında müjdeli haber geldi. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk mücadelesi verdiği bu sezonda, ipi göğüsleyecek ekip direkt olarak Şampiyonlar Ligi aşamasına katılım sağlayacak.

UEFA Ülke Puanı Sıralaması netleşti! Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde ettik mi? Fenerbahçe'nin de elenmesi sonrası her şey belli oldu...

Avrupa'daki tek temsilcimiz Fenerbahçe'nin de Rangers'a elenmesinin ardından ülke puanındaki son durum netleşti. Çekya'nın tek temsilcisi Viktoria Plzen'in Lazio'ya elenmesine rağmen Fenerbahçe'nin Rangers engelini geçememesi sonrası Türkiye, ülke puanı sıralamasında 9. sıraya yükselme fırsatını kaçırmış oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT KATILIM HAKKI

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Süper Lig 2025-26 sezonunun şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde etti. Ligi ikinci sırada tamamlayan takım ise Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için en az 2 ön eleme turu oynayacak.

AVRUPA LİGİ'NE 2 TAKIM GÖNDERİYORUZ

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Topladığımız puanlar neticesinde UEFA Avrupa Ligi'ne ise 2 takım gönderme hakkı kazandık.

KONFERANS LİGİ'NE 1 TAKIM

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Son olarak da UEFA Konferans Ligi'ne 1 takım gönderme hakkımız bulunuyor.

İŞTE TÜM SIRALAMA

1- İngiltere: 109.982
2- İtalya: 95.293
3- İspanya: 92.239
4- Almanya: 85.831
5- Fransa: 71.379
6- Hollanda: 66.983
7- Portekiz: 67.150
8- Belçika: 56.850
9- Çekya: 44.100
10- TÜRKİYE: 43.900
11- Yunanistan: 39.312
12- Norveç: 38.937
13- Avusturya: 36.050

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