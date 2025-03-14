UEFA Ülke Puanı Sıralaması netleşti! Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde ettik mi? Fenerbahçe'nin de elenmesi sonrası her şey belli oldu...

Avrupa'daki tek temsilcimiz Fenerbahçe'nin de Rangers'a elenmesinin ardından ülke puanındaki son durum netleşti. Çekya'nın tek temsilcisi Viktoria Plzen'in Lazio'ya elenmesine rağmen Fenerbahçe'nin Rangers engelini geçememesi sonrası Türkiye, ülke puanı sıralamasında 9. sıraya yükselme fırsatını kaçırmış oldu.
Süper Lig 2025-26 sezonunun şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde etti. Ligi ikinci sırada tamamlayan takım ise Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için en az 2 ön eleme turu oynayacak.
Topladığımız puanlar neticesinde UEFA Avrupa Ligi'ne ise 2 takım gönderme hakkı kazandık.
Son olarak da UEFA Konferans Ligi'ne 1 takım gönderme hakkımız bulunuyor.
1- İngiltere: 109.982
2- İtalya: 95.293
3- İspanya: 92.239
4- Almanya: 85.831
5- Fransa: 71.379
6- Hollanda: 66.983
7- Portekiz: 67.150
8- Belçika: 56.850
9- Çekya: 44.100
10- TÜRKİYE: 43.900
11- Yunanistan: 39.312
12- Norveç: 38.937
13- Avusturya: 36.050
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