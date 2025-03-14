UEFA Ülke Puanı Sıralaması netleşti! Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde ettik mi? Fenerbahçe'nin de elenmesi sonrası her şey belli oldu...

Avrupa'daki tek temsilcimiz Fenerbahçe'nin de Rangers'a elenmesinin ardından ülke puanındaki son durum netleşti. Çekya'nın tek temsilcisi Viktoria Plzen'in Lazio'ya elenmesine rağmen Fenerbahçe'nin Rangers engelini geçememesi sonrası Türkiye, ülke puanı sıralamasında 9. sıraya yükselme fırsatını kaçırmış oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT KATILIM HAKKI

Süper Lig 2025-26 sezonunun şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde etti. Ligi ikinci sırada tamamlayan takım ise Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için en az 2 ön eleme turu oynayacak.

AVRUPA LİGİ'NE 2 TAKIM GÖNDERİYORUZ

Topladığımız puanlar neticesinde UEFA Avrupa Ligi'ne ise 2 takım gönderme hakkı kazandık.

KONFERANS LİGİ'NE 1 TAKIM

Son olarak da UEFA Konferans Ligi'ne 1 takım gönderme hakkımız bulunuyor.

İŞTE TÜM SIRALAMA

1- İngiltere: 109.982

2- İtalya: 95.293

3- İspanya: 92.239

4- Almanya: 85.831

5- Fransa: 71.379

6- Hollanda: 66.983

7- Portekiz: 67.150

8- Belçika: 56.850

9- Çekya: 44.100

10- TÜRKİYE: 43.900

11- Yunanistan: 39.312

12- Norveç: 38.937

13- Avusturya: 36.050