Mynet Trend

Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman bebeklerinin yüzünü gösterdi

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 26.05.2019 11:08 | Son Güncelleme

Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman oğullarının yüzünü ilk kez gösterdi. Ünlü çiftin bebeklerinin bu fotoğrafına hayranlarından beğeni yağdı.

Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman bebeklerinin yüzünü gösterdi

Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman, 5 Mayıs’ta dünyaya gelen oğulları Efehan’ın yüzünü gösterdi.

Abazi, doğumdan hemen sonra çektirdikleri aile fotoğrafını birkaç gün önce sosyal medyada paylaşmış, bebeğin yüzünün görünmediği o kare 100 bini aşkın beğeni almıştı.

5cea41af7152d81a745422bb

Çift, Efehan’ın babasının koynunda uyurken çekilmiş bu karesiyle birlikte fotoğraf yasağını da kaldırmış oldu.

Tolgahan Sayışman bu fotoğrafı "Kelimelerin kifayetsiz kaldığı an!" notuyla paylaştı.


Mersin'de şoke eden olay! 6 kişiyi hamile bırakma vaadiyle kandırıp...Mersin'de şoke eden olay! 6 kişiyi hamile bırakma vaadiyle kandırıp...
'Sürpriz' notuyla bikinili paylaşım'Sürpriz' notuyla bikinili paylaşım
Onu her gün ekranda izliyoruz! Tanıyabildiniz mi?Onu her gün ekranda izliyoruz! Tanıyabildiniz mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman bebek

En Çok Okunan Trend Haberler

Kritik uyarı az önce geldi! İki il için 'turuncu' alarm

Kritik uyarı az önce geldi! İki il için 'turuncu' alarm

Geceye damga vuran soru! Gören bir kez daha baktı!

Geceye damga vuran soru! Gören bir kez daha baktı!

İnternette paylaştılar! Çok titizler ama böyle dağınık insanlarla yaşıyorlar

İnternette paylaştılar! Çok titizler ama böyle dağınık insanlarla yaşıyorlar

'160 TL'lik borç için tecavüz' iddiasına şoke eden savunma!

'160 TL'lik borç için tecavüz' iddiasına şoke eden savunma!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Nusret'ten gökyüzünde şov yaptı! Özel uçağından paylaştı

Nusret'ten gökyüzünde şov yaptı! Özel uçağından paylaştı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Cem Yılmaz'dan örnek davranış! Ünlü isimler akın etti

Cem Yılmaz'dan örnek davranış! Ünlü isimler akın etti

Ünlü spiker Ece Üner'in Kerimcan Durmaz tepkisi sosyal medyayı salladı

Ünlü spiker Ece Üner'in Kerimcan Durmaz tepkisi sosyal medyayı salladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Survivor Sabriye'den bikinili paylaşım

'Sürpriz' notuyla bikinili paylaşım

Onu her gün ekranda izliyoruz! Tanıyabildiniz mi?

Onu her gün ekranda izliyoruz! Tanıyabildiniz mi?

Gülben Ergen'den şaşkına çeviren açıklama: Ünlülerin hepsini yok ederdim

Şaşkına çeviren açıklama: Ünlülerin hepsini yok ederdim

The Taste jüri üyesi Şemsa Denizsel'in şaşırtan değişimi! Şemsa Denizsel kimdir?

The Taste jürisi Şemsa Denizsel'in şaşırtan değişimi!

Enes Batur'dan evlilik açıklaması: Hayatımın en doğru kararını aldım

Kafa karıştıran evlilik! Kimse inanmadı; bakın ne paylaştı

Cihat Tamer’in kardeşini evden itfaiye kurtardı

Ünlü oyuncunun kardeşini evden itfaiye kurtardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.