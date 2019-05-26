Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman bebeklerinin yüzünü gösterdi

Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman, 5 Mayıs’ta dünyaya gelen oğulları Efehan’ın yüzünü gösterdi.
Abazi, doğumdan hemen sonra çektirdikleri aile fotoğrafını birkaç gün önce sosyal medyada paylaşmış, bebeğin yüzünün görünmediği o kare 100 bini aşkın beğeni almıştı.
Çift, Efehan’ın babasının koynunda uyurken çekilmiş bu karesiyle birlikte fotoğraf yasağını da kaldırmış oldu.
Tolgahan Sayışman bu fotoğrafı "Kelimelerin kifayetsiz kaldığı an!" notuyla paylaştı.
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