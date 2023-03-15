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Almula Merter kimdir, nereli ve kaç yaşında? 2. Sayfa konuğu Almula Merter'in hayatı ve biyografisi!

15.03.2023 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almula Merter, 15 Mart 2023 Çarşamba günü 2. Sayfa magazin programına konuk oldu. Ünlü isim, TV8'de canlı olarak ekrana gelen programda, Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel ile birlikte magazin gündemini değerlendirdi. Peki, Almula Merter kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, 2. Sayfa konuğu Almula Merter hakkında merak edilenler...

Almula Merter kimdir, nereli ve kaç yaşında? 2. Sayfa konuğu Almula Merter'in hayatı ve biyografisi!

Almula Merter, 2. Sayfa nagazin programına konuk olması nedeniyle 15 Mart 2023 Çarşamba gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Almula Merter vatandaşlar tarafından merak edildi. İşte 2. Sayfa konuğu Almula Merter'in hayatı ve biyografisi...

ALMULA MERTER KİMDİR?

Almula Merter, 1966 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

Almula Merter'in babası tiyatro sanatçısı Ferdi Merter, annesi ise Cansın Merter'die.

Ünlü isim, 1982 ile 1984 yılları arasında Hacettepe Üniversitesinde sosyoloji ve psikoloji eğitimi gördü. Ardından 1988'de Ankara Devlet Konservatuarı, tiyatro bölümünden mezun olan Almula Merter, Devlet Tiyatrolarında oyuncu olarak çalışmaya başladı.

1990'da İtalya'ya Roma'ya giderek Spazio Müzik Okulunda modern dans, sahne tasarımı, ses ve vücut dili eğitimi ve Alexander tekniği ile İngiltere'de de oyunculuk tekniği, psikodrama eğitimi aldı. Çeşitli workshoplara katıldı. Amerika da fonetik bilimi, yaratıcı drama, modern dans, ses ve nefes teknikleri, shiatsu, reiki, alexander tekniğiyle oyunculuk ve reji eğitimi aldı.

Almula Merter çok sayıda dizide oynamıştır. Ünlü isim, aynı zamanda dublaj sanatçısıdır.

2. SAYFA KONUĞU ALMULA MERTER NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

57 yaşındaki ünlü sanatçı Almula Merter Ankaralıdır. Almula Merter, 3 Mart 2014 tarihinde üniversite yöneticisi İngiliz Robert Churm ile Londra'da Methodist Kilisesi'nde evlendi. Çift, iki İngiliz kız kardeş evlat edindi.

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