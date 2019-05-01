MAGAZİN

Alp Kırşan’ın minik oğlu ile benzerliği şoke etti!

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.05.2019 14:47 | Son Güncelleme

Oyuncu Alp Kırşan uzun yıllar Acun Ilıcalı’nın ekibinde yer almış ve Survivor’da, Yetenek Sizsiniz yarışmalarında sunuculuk yapmıştı.

Alp Kırşan’ın minik oğlu ile benzerliği şoke etti!

Geçtiğimiz günlerde ani bir kararla artık ailesiyle daha çok vakit geçirmek istediğini, kariyerini değil ailesini seçtiğini söyleyerek işinden ayrılmıştı.

Zeynep Dörtkardeşler ile evli olan Alp Kırşan, Eylül ayında ikinci kez çocuk heyecanı yaşadı. Çiftin Ata isimli bir oğulları oldu. Kırşan, 7,5 aylık olan minik oğlu ile bir fotoğraflarını instagram sayfasından paylaştı.

Minik Ata’nın uyumak ile uyumamak arasında kıvrandığı o anın fotoğrafı gören herkesi gülümsetiyor.

Kırşan’ın oğlunun kendisine olan benzerliği, hatta uykulu bakışlarında bile babasına benzemesi dikkat çekerken, takipçileri de bu yönde pek çok yorum yapmakta ve “Tıpatıp babası” mesajlarını yayınlamaktalar.

İşte Alp Kırşan ve minik oğlu Ata:

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