Alp Navruz'dan askerlik pozu

'Elimi Bırakma' dizisinin yakışıklı başrol oyuncusu Alp Navruz'dan askerlik fotoğrafı geldi.

Ünlü oyuncudan sevenlerinin merakla beklediği askerlik fotoğrafı ise menajeri tarafından ilk kez paylaşıldı. Navruz, başrolünde yer aldığı dizinin sezon finali yapmasının ardından çıktığı yurtdışı tatilini tamamlayıp, üç hafta önce İzmir’de bulunan birliğine giderek teslim olmuştu.

21 günlük bedelli askerlik görevini üç gün sonra tamamlayacak oyuncu, İstanbul’a hızlı bir dönüş yapmaya hazırlanıyor.

Yakışıklı oyuncu, vatani görevini tamamlamak için giderken sevenlerine sadece; “Askerlik görevimden dolayı bir süre yokum. Görüşmek üzere” tweeti ile veda etmişti.

Alp Navruz’un askerlik fotoğrafı sevenlerinin büyük beğenisini topladı.

