Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman, neden yok? TRT 1 yayın akışı

Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümünün ne zaman ekrana geleceği merak ediliyor. Barış Arduç’un başrolünde yer aldığı Alparslan Büyük Selçuklu her hafta pazartesi akşamları yayınlanıyor. Sevilen dizinin 22 Mayıs TRT 1 yayın akışında tekrar bölümünün yer alması akıllarda soru işaretleri oluşturdu.
Alparslan Büyük Selçuklu’nun bu akşam tekrar bölümü ekrana gelecek. Yeni bölümünün önümüzdeki hafta yayınlanması bekleniyor. TRT 1 yayın akışına göre saat 20:00’de Alparslan: Büyük Selçuklu tekrar bölümü, saat 21:00’da ise Cumhurbaşkanı Özel Yayını ekrana gelecek.
05:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:00 Adını Sen Koy
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Kalk Gidelim
16:20 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
21:00 Cumhurbaşkanı Özel Yayın
23:00 Teşkilat
02:20 Kalk Gidelim