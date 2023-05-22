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Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman, neden yok? TRT 1 yayın akışı

22.05.2023 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü için araştırmalar başladı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu her hafta pazartesi akşamları ekrana geliyor. Sevilen dizinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı TRT 1 yayın akışı ile netlik kazandı. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman, neden yok?

Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman, neden yok? TRT 1 yayın akışı

Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümünün ne zaman ekrana geleceği merak ediliyor. Barış Arduç’un başrolünde yer aldığı Alparslan Büyük Selçuklu her hafta pazartesi akşamları yayınlanıyor. Sevilen dizinin 22 Mayıs TRT 1 yayın akışında tekrar bölümünün yer alması akıllarda soru işaretleri oluşturdu.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Alparslan Büyük Selçuklu’nun bu akşam tekrar bölümü ekrana gelecek. Yeni bölümünün önümüzdeki hafta yayınlanması bekleniyor. TRT 1 yayın akışına göre saat 20:00’de Alparslan: Büyük Selçuklu tekrar bölümü, saat 21:00’da ise Cumhurbaşkanı Özel Yayını ekrana gelecek.

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TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:00 Adını Sen Koy
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Kalk Gidelim
16:20 Seksenler

a1

19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
21:00 Cumhurbaşkanı Özel Yayın
23:00 Teşkilat
02:20 Kalk Gidelim

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