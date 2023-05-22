Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman, neden yok? TRT 1 yayın akışı

Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümünün ne zaman ekrana geleceği merak ediliyor. Barış Arduç’un başrolünde yer aldığı Alparslan Büyük Selçuklu her hafta pazartesi akşamları yayınlanıyor. Sevilen dizinin 22 Mayıs TRT 1 yayın akışında tekrar bölümünün yer alması akıllarda soru işaretleri oluşturdu.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Alparslan Büyük Selçuklu’nun bu akşam tekrar bölümü ekrana gelecek. Yeni bölümünün önümüzdeki hafta yayınlanması bekleniyor. TRT 1 yayın akışına göre saat 20:00’de Alparslan: Büyük Selçuklu tekrar bölümü, saat 21:00’da ise Cumhurbaşkanı Özel Yayını ekrana gelecek.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:00 Adını Sen Koy

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Kalk Gidelim

16:20 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

21:00 Cumhurbaşkanı Özel Yayın

23:00 Teşkilat

02:20 Kalk Gidelim

