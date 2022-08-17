Alparslan Büyük Selçuklu'da flaş ayrılık! Dizinin Tuğrul Bey'i Barış Bağcı veda ediyor

Yapımcılığını Akli Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Sedat İnci'nin oturduğu Alparslan Büyük Selçuklu dizisi yeni sezonuyla hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Başrol oyuncusu Barış Arduç'un dijital dizi projesi 'Kulüp'ün çekimleri nedeniyle sezon finalinin hemen ardından ekip 2 bölüm daha çekmiş ve yeni yayın dönemine hazırlık yapmıştı. Yeni sezon tanıtımı ilk yayınlanan dizi de olan projeye Serhat Tutumluer, Kayra Zabçı, Bora Cengiz, Umut Karadağ ve Öykü Gürman katılmıştı.

TUĞRUL BEY VEDA ETTİ

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, 'Alparslan Büyük Selçuklu' dizisinde yeni sezonda flaş bir ayrılık yaşanacak. Rekortmen dizide Tuğrul Bey karakterine hayat veren Barış Bağcı projeye veda edecek.





