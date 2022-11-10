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Alparslan Büyük Selçuklu'dan kötü haber! Barış Arduç koronavirüse yakalandı

10.11.2022 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısa süre önce baba olan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin başrol oyuncusu Barış Arduç koronaya yakalandı. Arduç’un rahatsızlığı nedeniyle haftaya pazartesi akşamı reyting rekortmeni “Alparslan Büyük Selçuklu” dizisinin 36. bölümü ekrana gelmeyecek.

Alparslan Büyük Selçuklu'dan kötü haber! Barış Arduç koronavirüse yakalandı

Barış Arduç’un başrolünü oynadığı “Alparslan Büyük Selçuklu” dizisi cephesinden kötü haber geldi.

Sete çıkmaya hazırlanırken kendisini kötü hisseden Arduç’un yapılan kontrollerinde koronaya yakalandığı ortaya çıktı. Durumu çok ağır olmayan Arduç, evinde karantinaya girdi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; geçen aylarda baba olan yakışıklı oyuncunun ilk kez covid geçirdiği öğrenildi.

Arduç’un rahatsızlığı nedeniyle haftaya pazartesi akşamı reyting rekortmeni “Alparslan Büyük Selçuklu” dizisinin 36. bölümü ekrana gelmeyecek.

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Barış Arduç Alparslan Büyük Selçuklu dizisi

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