Alparslan Büyük Selçuklu'dan kötü haber! Barış Arduç koronavirüse yakalandı

Barış Arduç’un başrolünü oynadığı “Alparslan Büyük Selçuklu” dizisi cephesinden kötü haber geldi.

Sete çıkmaya hazırlanırken kendisini kötü hisseden Arduç’un yapılan kontrollerinde koronaya yakalandığı ortaya çıktı. Durumu çok ağır olmayan Arduç, evinde karantinaya girdi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; geçen aylarda baba olan yakışıklı oyuncunun ilk kez covid geçirdiği öğrenildi.

Arduç’un rahatsızlığı nedeniyle haftaya pazartesi akşamı reyting rekortmeni “Alparslan Büyük Selçuklu” dizisinin 36. bölümü ekrana gelmeyecek.

