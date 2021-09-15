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Alparslan Büyük Selçuklu dizisinden Fahriye Evcen'li ilk fragman yayınlandı!

15.09.2021 03:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in yeni dizisi Alparslan Büyük Selçuklu'dan 2. fragman yayınlandı. Uyanış Büyük Selçuklu devamı niteliğinde olan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Barış Arduç ve Fahriye Evcen başrollerde yer alıyor. Dizide Akça Hatun'u canlandıracak olan Fahriye Evcen de yeni rolüyle, fragmanda ilk defa seyirci karşısına çıktı.

Selçuklu ve Türk tarihinin eşsiz hükümdarı Sultan Alparslan’ın hikayesinin anlatılacağı Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni fragmanı ekrana geldi. Barış Arduç, Fahriye Evcen, Yurdaer Okur ve Mehmet Özgür’ün yer aldığı dizi yakında TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Geçtiğimiz sezon ''Melikşah'' dönemini konu edinen Uyanış Büyük Selçuklu dizisi, yeni sezonda hikayeyi geçmişe doğru sarıyor.

Evcen, dizide kimsesiz Akça Hatun karakterine hayat verirken, Sultan Alp Arslan'ı da Barış Arduç canlandıracak.

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Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin devamı olan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi, 'Malazgirt Fatihi' olarak adlandırılan Selçuklu Devleti'nin ikinci lideri Alparslan'ın hayatını konu ediniyor.

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Alp Arslan dizisinin hazırlıkları başladı! Fahriye Evcen ve Barış Arduç başrollerde! İşte ilk karelerAlp Arslan dizisinin hazırlıkları başladı! Fahriye Evcen ve Barış Arduç başrollerde! İşte ilk kareler

'Alparslan Büyük Selçuklu' dizisinin yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.

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