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Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam var mı, neden yok? TRT 1 yayın akışı

05.12.2022 19:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam televizyon ekranlarında yer almıyor. Sevilen dizinin hayranları internette Alparslan: Büyük Selçuklu ne zaman yayınlanacak sorusunu araştırmaya başladı. TRT 1 TV yayın akışı içerisinde yer almayan dizinin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Peki Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı?

Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam var mı, neden yok? TRT 1 yayın akışı

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi bu akşam TV yayın akışı içerisinde yer almıyor. Diziyi yakından takip edenler yeni bölümün neden yayınlanmadığı merak ediyor. Başrollerinde Barış Arduç ve Kayra Zabcı’nın bulunduğu dizinin final yaptığı söylentileri ortalıkla dolaşıyor. Peki Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam neden yok, yeni bölüm ne zaman?

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN?

Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölümü bu akşam Dünya Kupası maçları sebebiyle yayınlanmıyor. 5 Aralık Pazartesi günü oynanacak 2022 Dünya Kupası maçları nedeniyle dizinin yeni bölümü ekranlarda yer almayacak. Yeni bölümün ne zaman yayınlanacağına dair konuyla ilgili açıklama yapılmadı. Dünya Kupası maçları 18 Aralık tarihinde sonra erecek. Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölümü ise bu tarihten sonra yayınlanmaya başlayabilir.

alparslan

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:30 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:40 Benim Adım Melek
08:40 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan İle Hayat Gülümse
13:20 Yeşil Deniz
17:00 Ana Haber
17:55 İddiaların Aksine
18:00 2022 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması “Japonya-Hırvatistan”
20:00 Gönül Dağı
22:00 2022 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması “Brezilya-Güney Kore”
00:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
02:50 Yeşil Deniz
05:10 Hayallerinin Peşinde
05:30 Kapanış

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