Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam var mı, neden yok? TRT 1 yayın akışı

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi bu akşam TV yayın akışı içerisinde yer almıyor. Diziyi yakından takip edenler yeni bölümün neden yayınlanmadığı merak ediyor. Başrollerinde Barış Arduç ve Kayra Zabcı’nın bulunduğu dizinin final yaptığı söylentileri ortalıkla dolaşıyor. Peki Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam neden yok, yeni bölüm ne zaman?

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN?

Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölümü bu akşam Dünya Kupası maçları sebebiyle yayınlanmıyor. 5 Aralık Pazartesi günü oynanacak 2022 Dünya Kupası maçları nedeniyle dizinin yeni bölümü ekranlarda yer almayacak. Yeni bölümün ne zaman yayınlanacağına dair konuyla ilgili açıklama yapılmadı. Dünya Kupası maçları 18 Aralık tarihinde sonra erecek. Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölümü ise bu tarihten sonra yayınlanmaya başlayabilir.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:30 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:40 Benim Adım Melek

08:40 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan İle Hayat Gülümse

13:20 Yeşil Deniz

17:00 Ana Haber

17:55 İddiaların Aksine

18:00 2022 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması “Japonya-Hırvatistan”

20:00 Gönül Dağı

22:00 2022 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması “Brezilya-Güney Kore”

00:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

02:50 Yeşil Deniz

05:10 Hayallerinin Peşinde

05:30 Kapanış



