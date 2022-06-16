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Alpaslan Öztürk ile evli olan Ebru Şancı: Kocam para karşılığında kadınlarla...

16.06.2022 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaraylı futbolcu Alpaslan Öztürk ile evli olan eski model Ebru Şancı yine 2. Sayfa'ya konuk oldu. Ebru Şancı Burak Özçivit'in para karşılığında kadın hayranlarıyla yemek yemesi konuşulurken "Kocam para karşılığında kadınlarla yemek yiyebilir. Yollarım ben para karşılığında" dedi.

Eski model Ebru Şancı zaman zaman kocasıyla ilgili yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Galatasaraylı Alpaslan Öztürk ile evliliğinden 3 çocuğu olan eski model Ebru Şancı Öztürk, 2. Sayfa programına konuk oldu. Şancı, programda Burak Özçivit'in 2019 yılında Kuveyt'te 80 zengin kadın ile 1,5 milyon TL karşılığında yemek yemesiyle ilgili konuşurken bomba bir yorumda bulundu.

Burak Özçivit'in zengin kadınlarla yemek yemesini anlayışla karşılayan Ebru Şancı açıklamasında "Ben de kocamı da yollarım hiç sorun değil. Gitsin yiyip gelsin ne var bunda? Hem yemek yesin hem de kadınlarla sohbet etsin. Paranın yüzü sıcaktır her şeyi gözü almışsındır. Parayı hesabında gördükten sonrasına karışmayacaksın. Yemek uzayabilir. Şaka yapıyorum tabi ama yemeğe yollarım" deyince 2. Sayfa sunucularını bir hayli şaşırttı.

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Ebru Şancı'nın sözlerinin şaka olduğunu düşünen sunucular eski modelden "Yollarım ben para karşılığında ne var" yanıtını aldı.

SİZ EŞİNİZİ/SEVGİLİNİZİ PARA KARŞILIĞINDA YEMEĞE GÖNDERİR MİSİNİZ?

EVET, GÖNDERİRİM
HAYIR, ASLA!

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Anahtar Kelimeler:
Alpaslan Öztürk Ebru Şancı
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