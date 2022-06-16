Alpaslan Öztürk ile evli olan Ebru Şancı: Kocam para karşılığında kadınlarla...

Eski model Ebru Şancı zaman zaman kocasıyla ilgili yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Galatasaraylı Alpaslan Öztürk ile evliliğinden 3 çocuğu olan eski model Ebru Şancı Öztürk, 2. Sayfa programına konuk oldu. Şancı, programda Burak Özçivit'in 2019 yılında Kuveyt'te 80 zengin kadın ile 1,5 milyon TL karşılığında yemek yemesiyle ilgili konuşurken bomba bir yorumda bulundu.

Burak Özçivit'in zengin kadınlarla yemek yemesini anlayışla karşılayan Ebru Şancı açıklamasında "Ben de kocamı da yollarım hiç sorun değil. Gitsin yiyip gelsin ne var bunda? Hem yemek yesin hem de kadınlarla sohbet etsin. Paranın yüzü sıcaktır her şeyi gözü almışsındır. Parayı hesabında gördükten sonrasına karışmayacaksın. Yemek uzayabilir. Şaka yapıyorum tabi ama yemeğe yollarım" deyince 2. Sayfa sunucularını bir hayli şaşırttı.

Ebru Şancı'nın sözlerinin şaka olduğunu düşünen sunucular eski modelden "Yollarım ben para karşılığında ne var" yanıtını aldı.