Alpay Kazan kimdir? Acun Ilıcalı'nın arkadaşı Alpay Kazan neden öldü, hastalığı neydi? Survivor son bölümde Acun Ilıcalı neden yok?

Alpay Kazan, Acun Ilıcalı'nın en yakın arkadaşlarından biriydi. Bir süredir savaştığı hastalığına Kazan, yenik düştü. Acun Ilıcalı, Alpay Kazan'ın ölüm haberini alır almaz çekim için bulunduğu Panama'dan hemen ayrıldı. Survivor'ın final bölümüne Murat Ceylan katılmak zorunda kaldı. Alpay Kazan'ın ölüm haberini yarışmacılara Murat Ceylan verdi. Bu haberi alan Survivor All Star yarışmacıları gözyaşlarına hakim olamadı.

ACUN ILICALI'NIN ARKADAŞI ALPAY KAZAN KİMDİR?

Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı Alpay Kazan, ünlü televizyoncunun şirketinde birçok pozisyonda çalıştı. Alpay Kazan, Acun Ilıcalı'nın sağ koluydu. Kazan Göz6, Survivor, Exathlon ve Ütopya gibi programların kamera arkası ekibinde görevliydi.

Acun Medya Şirketinde Genel İdari Koordinatör olarak görev yaptığı da bilinen Alpay Kazan 6 Mart Pazar günü hayata gözlerini yumdu.

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Alpay Kazan ile ilgili şu mesajı paylaştı:

"Ne yazsam yetmeyecek, anlatamayacağım duygularımı. Kalbimden bir parça koptu bugün… Nurlar içinde yat, mekanın cennet olsun güzel insan."

ALPAY KAZAN NEDEN ÖLDÜ?

Acun ılıcalı'nın yakın arkadaşı olan Alpay Kazan, bir süredir kanser tedavisi görmekteydi. Acun Medya Genel İdari Koordinatörü Alpay Kazan kansere yenik düştü.

SURVİVOR YARIŞMACILARINA ŞOK ÖLÜM HABERİ

Acun Ilıcalı'nın yerine Survivor All Star'ın son bölümünü Murat Ceylan sundu. Ceylan, "Acun abi Dominik'te fakat Türkiye'ye dönmesi gerekiyor. Ekibimizden ailemizden çok değerli biri canımız parçamız bugün bizden koptu, Alpay Kazan... Bir süredir boğuştuğu amansız hastalığı yenik düştü." şeklinde konuştu. Bu üzücü haber sonrası Survivor yarışmacıları gözyaşlarına boğuldu.





