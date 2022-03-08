MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Alpay Kazan kimdir? Acun Ilıcalı'nın arkadaşı Alpay Kazan neden öldü, hastalığı neydi? Survivor son bölümde Acun Ilıcalı neden yok?

Alpay Kazan kimdir? Acun Ilıcalı'nın arkadaşı Alpay Kazan neden öldü, hastalığı neydi? Survivor son bölümde Acun Ilıcalı neden yok?

08.03.2022 01:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alpay Kazan Survivor All Star'ın son bölümünde herkesi gözyaşına boğdu. Alpay Kazan'ın kim olduğu ve hayatı gündem konusu oldu. Alpay Kazan, Survivor'ın son bölümüne damga vurdu. Bir süredir kanser tedavisi gören Acun Medya Genel İdari Koordinatörü Alpay Kazan hayatını kaybetti. Survivor All Star'ın yayınlanan son bölümüne sunuculuğu üstlenen Murat Ceylan, cenaze nedeniyle Acun Ilıcalı'nın konseye katılamayacağını söyledi. Alpay Kazan'a dair araştırmalar hız kazandı. İşte haberin detayları!

Alpay Kazan kimdir? Acun Ilıcalı'nın arkadaşı Alpay Kazan neden öldü, hastalığı neydi? Survivor son bölümde Acun Ilıcalı neden yok?

Alpay Kazan, Acun Ilıcalı'nın en yakın arkadaşlarından biriydi. Bir süredir savaştığı hastalığına Kazan, yenik düştü. Acun Ilıcalı, Alpay Kazan'ın ölüm haberini alır almaz çekim için bulunduğu Panama'dan hemen ayrıldı. Survivor'ın final bölümüne Murat Ceylan katılmak zorunda kaldı. Alpay Kazan'ın ölüm haberini yarışmacılara Murat Ceylan verdi. Bu haberi alan Survivor All Star yarışmacıları gözyaşlarına hakim olamadı.

ACUN ILICALI'NIN ARKADAŞI ALPAY KAZAN KİMDİR?

Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı Alpay Kazan, ünlü televizyoncunun şirketinde birçok pozisyonda çalıştı. Alpay Kazan, Acun Ilıcalı'nın sağ koluydu. Kazan Göz6, Survivor, Exathlon ve Ütopya gibi programların kamera arkası ekibinde görevliydi.

Acun Medya Şirketinde Genel İdari Koordinatör olarak görev yaptığı da bilinen Alpay Kazan 6 Mart Pazar günü hayata gözlerini yumdu.

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Alpay Kazan ile ilgili şu mesajı paylaştı:

"Ne yazsam yetmeyecek, anlatamayacağım duygularımı. Kalbimden bir parça koptu bugün… Nurlar içinde yat, mekanın cennet olsun güzel insan."

ALPAY KAZAN NEDEN ÖLDÜ?

Acun ılıcalı'nın yakın arkadaşı olan Alpay Kazan, bir süredir kanser tedavisi görmekteydi. Acun Medya Genel İdari Koordinatörü Alpay Kazan kansere yenik düştü.

SURVİVOR YARIŞMACILARINA ŞOK ÖLÜM HABERİ

Acun Ilıcalı'nın yerine Survivor All Star'ın son bölümünü Murat Ceylan sundu. Ceylan, "Acun abi Dominik'te fakat Türkiye'ye dönmesi gerekiyor. Ekibimizden ailemizden çok değerli biri canımız parçamız bugün bizden koptu, Alpay Kazan... Bir süredir boğuştuğu amansız hastalığı yenik düştü." şeklinde konuştu. Bu üzücü haber sonrası Survivor yarışmacıları gözyaşlarına boğuldu.

Alpay Kazan kimdir? Acun Ilıcalı'nın arkadaşı Alpay Kazan neden öldü, hastalığı neydi? Survivor son bölümde Acun Ilıcalı neden yok?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Survivor'da en acı konsey! Gözyaşları sel olduSurvivor'da en acı konsey! Gözyaşları sel oldu
Ünlü oyuncudan kahreden haber! Savaşta gönüllü olmuştuÜnlü oyuncudan kahreden haber! Savaşta gönüllü olmuştu
Pankart yapıp metro girişine astı! Fatih Portakal böyle destek verdiPankart yapıp metro girişine astı! Fatih Portakal böyle destek verdi
Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan-Putin görüşmesinin detayları belli oldu! Putin ayçiçek yağı için talimat verecek

Erdoğan-Putin görüşmesinin detayları belli oldu! Putin ayçiçek yağı için talimat verecek

Rusya-Ukrayna görüşmesi 4 saat sürdü, istenilen sonuç çıkmadı

Rusya-Ukrayna görüşmesi 4 saat sürdü, istenilen sonuç çıkmadı

Digitürk yayın ihalesinden çekildi mi? İşte son durum...

Digitürk yayın ihalesinden çekildi mi? İşte son durum...

Kar yağışı uyarısı! İstanbullular dikkat! Saat ve tarih...

Kar yağışı uyarısı! İstanbullular dikkat! Saat ve tarih...

EPGİS duyurdu! Benzin ve motorine zam geldi

EPGİS duyurdu! Benzin ve motorine zam geldi

Marmaray’da ‘neden sevişiyorsunuz’ kavgası! Gençlere tekme tokat saldırdı

Marmaray’da ‘neden sevişiyorsunuz’ kavgası! Gençlere tekme tokat saldırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.