Alper Baycın Uğurlanıyor... Annesinin Sözleri Yürekleri Burktu

Survivor programı ekibinde kameraman olarak görev yapan Alper Baycın, son yolculuğuna uğurlanıyor. Alper Baycın'ın cenazesinin Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi’ndeki baba evine getirilmesiyle, evin önüne taziye çadırı kuruldu. Acılı aile taziyeleri çadırda kabul etti. Alper Baycın'ın annesi Aynur Baycın, oğlunun fotoğrafına sarılarak ''Ne güzel çocuksun sen annem, bekletme annem, annecim. Annem çok güzel bakıyorsun. İyi ki doğurmuşum ben seni, herkese sevgi bıraktın sen. Sen herkese bir şeyler öğrettin annem. Şükürler olsun Rabbime böyle bir çocuk nasip etti bize. Annem sen çok güzelsin. Böyle bir çocuk yok. Allah herkese nasip etsin ömrünü değil kendini” cümlelerini kurdu.
Baycın'ın sözlüsü Yasemin Çelik de taziye çadırındaydı. Oldukça üzgün olan genç kızın ayakta durmakta zorlandığı görüldü. Baba evinde helallik alındıktan sonra cenaze namazı kılınmak üzere Muratpaşa Camii'ne doğru yola çıkıldı. Baycın'ın ardından arkadaşları Türk ve Fenerbahçe bayrakları açarak yürüyüşe geçtiler. Baycın'ın naaşı öğle namazının ardından Andızlı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Survivor çekimlerinin yapıldığı Las Terrenas bölgesinde sokak ortasında 2 kişinin saldırısına uğrayan Baycın, aldığı bıçak darbeleriyle yaşamını yitirmişti. Saldırı sırasında Baycın'ın direndiği ancak kalbine gelen bıçak darbesi sonucu yaşamını yitirdiği açıklanmıştı. Çantasını gasp etmeye çalışan saldırganların kurbanı olan genç kameramanı yaralayanlar ise polis tarafından yakalanmıştı.
Survivor programının yapımcısı olan Acun Ilıcalı, Instagram hesabından "Değerli çalışma arkadaşımız, genç kardeşim Alper Baycın’ı hain bir saldırı sonucu kaybettik. Yaşadığımız acı ve üzüntüyü kelimelerle tarif edemem. Ailesine ve sevdiklerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanın cennet olsun Alper Kardeşim" şeklinde açıklama yaptı.
2013 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’nü kazanan Baycın'ın babası oğlunun hayalinin yönetmen olmak olduğunu söylerken, bu nedenle uzun süredir kameramanlık yaptığını da ekledi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum