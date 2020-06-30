Alper Baycın Uğurlanıyor... Annesinin Sözleri Yürekleri Burktu

Survivor programı ekibinde kameraman olarak görev yapan Alper Baycın, son yolculuğuna uğurlanıyor. Alper Baycın'ın cenazesinin Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi’ndeki baba evine getirilmesiyle, evin önüne taziye çadırı kuruldu. Acılı aile taziyeleri çadırda kabul etti. Alper Baycın'ın annesi Aynur Baycın, oğlunun fotoğrafına sarılarak ''Ne güzel çocuksun sen annem, bekletme annem, annecim. Annem çok güzel bakıyorsun. İyi ki doğurmuşum ben seni, herkese sevgi bıraktın sen. Sen herkese bir şeyler öğrettin annem. Şükürler olsun Rabbime böyle bir çocuk nasip etti bize. Annem sen çok güzelsin. Böyle bir çocuk yok. Allah herkese nasip etsin ömrünü değil kendini” cümlelerini kurdu.

Sözlüsü de Cenazede

Baycın'ın sözlüsü Yasemin Çelik de taziye çadırındaydı. Oldukça üzgün olan genç kızın ayakta durmakta zorlandığı görüldü. Baba evinde helallik alındıktan sonra cenaze namazı kılınmak üzere Muratpaşa Camii'ne doğru yola çıkıldı. Baycın'ın ardından arkadaşları Türk ve Fenerbahçe bayrakları açarak yürüyüşe geçtiler. Baycın'ın naaşı öğle namazının ardından Andızlı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.