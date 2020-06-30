Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Alper Baycın Uğurlanıyor... Annesinin Sözleri Yürekleri Burktu

Alper Baycın Uğurlanıyor... Annesinin Sözleri Yürekleri Burktu

sebboy sebboy
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Survivor programı ekibinde kameraman olarak görev yapan Alper Baycın, son yolculuğuna uğurlanıyor.

Alper Baycın Uğurlanıyor... Annesinin Sözleri Yürekleri Burktu

Survivor programı ekibinde kameraman olarak görev yapan Alper Baycın, son yolculuğuna uğurlanıyor. Alper Baycın'ın cenazesinin Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi’ndeki baba evine getirilmesiyle, evin önüne taziye çadırı kuruldu. Acılı aile taziyeleri çadırda kabul etti. Alper Baycın'ın annesi Aynur Baycın, oğlunun fotoğrafına sarılarak ''Ne güzel çocuksun sen annem, bekletme annem, annecim. Annem çok güzel bakıyorsun. İyi ki doğurmuşum ben seni, herkese sevgi bıraktın sen. Sen herkese bir şeyler öğrettin annem. Şükürler olsun Rabbime böyle bir çocuk nasip etti bize. Annem sen çok güzelsin. Böyle bir çocuk yok. Allah herkese nasip etsin ömrünü değil kendini” cümlelerini kurdu.

Sözlüsü de Cenazede

Baycın'ın sözlüsü Yasemin Çelik de taziye çadırındaydı. Oldukça üzgün olan genç kızın ayakta durmakta zorlandığı görüldü. Baba evinde helallik alındıktan sonra cenaze namazı kılınmak üzere Muratpaşa Camii'ne doğru yola çıkıldı. Baycın'ın ardından arkadaşları Türk ve Fenerbahçe bayrakları açarak yürüyüşe geçtiler. Baycın'ın naaşı öğle namazının ardından Andızlı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Çetelerin Kurbanı

Survivor çekimlerinin yapıldığı Las Terrenas bölgesinde sokak ortasında 2 kişinin saldırısına uğrayan Baycın, aldığı bıçak darbeleriyle yaşamını yitirmişti. Saldırı sırasında Baycın'ın direndiği ancak kalbine gelen bıçak darbesi sonucu yaşamını yitirdiği açıklanmıştı. Çantasını gasp etmeye çalışan saldırganların kurbanı olan genç kameramanı yaralayanlar ise polis tarafından yakalanmıştı.

Acun Ilıcalı Açıklama Yaptı

Survivor programının yapımcısı olan Acun Ilıcalı, Instagram hesabından "Değerli çalışma arkadaşımız, genç kardeşim Alper Baycın’ı hain bir saldırı sonucu kaybettik. Yaşadığımız acı ve üzüntüyü kelimelerle tarif edemem. Ailesine ve sevdiklerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanın cennet olsun Alper Kardeşim" şeklinde açıklama yaptı.

Hayali Yönetmen Olmaktı

2013 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’nü kazanan Baycın'ın babası oğlunun hayalinin yönetmen olmak olduğunu söylerken, bu nedenle uzun süredir kameramanlık yaptığını da ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Karan tatilde Karan tatilde
A kan grubunda olanlar dikkat! Flaş koronavirüs uyarısı A kan grubunda olanlar dikkat! Flaş koronavirüs uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Trend Haberler

Hayat kolaylaştıran bu uygulamalar mutlaka her telefonda olmalı!

Hayat kolaylaştıran bu uygulamalar mutlaka her telefonda olmalı!

Bunları ihmal ederseniz yavaş internet kullanmak zorunda kalırsınız! İşte 7 önemli tavsiye...

Bunları ihmal ederseniz yavaş internet kullanmak zorunda kalırsınız! İşte 7 önemli tavsiye...

Bu ölümlerin sırrı hala çözülemedi! Amerikan başkanından ünlü şarkıcıya...

Bu ölümlerin sırrı hala çözülemedi! Amerikan başkanından ünlü şarkıcıya...

Aşk, entrika, ihanet... İşte sinemanın en iyileri!

Aşk, entrika, ihanet... İşte sinemanın en iyileri!

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Doğum gününe özel video!

Doğum gününe özel video!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Adını değiştirdi! Sebebini böyle açıkladı

Adını değiştirdi! Sebebini böyle açıkladı

Helyum gazı olmadan evde uçan balon yapımı

Helyum gazı olmadan evde uçan balon yapımı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dişleri 3 dakikada bembeyaz bir görünüme kavuşturuyor! Çilek, muz…

Dişleri 3 dakikada bembeyaz bir görünüme kavuşturuyor!

Değişik isimler: Farklı, dikkat çeken erkek ve kız isimleri

Farklı, dikkat çeken erkek ve kız isimleri

Damağınızı dilinize değdirin... 10 kişiden yalnızca 2 kişide var... Sizde de olabilir!

10 kişiden yalnızca 2 kişide var... Sizde de olabilir!

Güzel ve havalı Instagram isimleri

Güzel ve havalı Instagram isimleri

PUBG isimleri: Şekilli, havalı ve güzel isimler

Şekilli, havalı ve güzel Pubg isimleri

Hayat kolaylaştıran bu uygulamalar mutlaka her telefonda olmalı!

Hayat kolaylaştıran bu uygulamalar mutlaka her telefonda olmalı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.