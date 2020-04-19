Alper Ulusoy: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Ligimizin tecrübeli hakemlerinden Alper Ulusoy yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Alper Ulusoy,"İçinde bulunduğumuz durumu yüksek hızlı trene benzetiyorum. Etrafımızda güzellikler vardı ve farkında değildik. Tren birden durdu ve güzelliklerin farkına vardık: aileniz, hobileriniz... Evde bunlara vakit ayırmaya başladık." dedi.
Ulusoy, "Antrenörlerimiz idmanlarımızı yolluyor, her gün yapıyoruz. Normal idmanla eş değil tabii ama kendimizi fiziksel anlamda üst düzeyde tutuyoruz. Aynı zamanda MHK tarafından devamlı eğitim halindeyiz." açıklamasını yaptı.
Ulusoy, "Artık hiçbir şeyin eskisi gibi olacağını düşünmüyorum. Bundan sonra gerçekten adımlarımızı daha net ve sağlıklı atarak bugünlerden çıkmayı ümit ediyoruz. Koronavirüs bize gösterdi ki, futbola bu kadar yüklenmenin, fanatizmin bu denli aşırı olmasının ne kadar gereksiz olduğunu insanlar evinde kaldığı sürece benimsedi. Çünkü her şeyden önce insan hayatı geliyor." ifadelerini kullandı.
Ulusoy, "En kısa zamanda liglerin başlamasını ümit ediyoruz. Hazırlıklarımızı bu şekilde sürdürüyoruz." açıklamasını yaparak sözlerini noktaladı.
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