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Alper Ulusoy: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 19.04.2020 20:30 | Son Güncelleme

Süper Lig hakemlerinden Alper Ulusoy, koronavirüs salgını, liglerin durumu ve karantina günleri hakkında beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Alper Ulusoy: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Ligimizin tecrübeli hakemlerinden Alper Ulusoy yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

GÜZELLİKLERİN FARKINA VARDIK

Alper Ulusoy,"İçinde bulunduğumuz durumu yüksek hızlı trene benzetiyorum. Etrafımızda güzellikler vardı ve farkında değildik. Tren birden durdu ve güzelliklerin farkına vardık: aileniz, hobileriniz... Evde bunlara vakit ayırmaya başladık." dedi.

"DEVAMLI EĞİTİM HALİNDEYİZ"

Ulusoy, "Antrenörlerimiz idmanlarımızı yolluyor, her gün yapıyoruz. Normal idmanla eş değil tabii ama kendimizi fiziksel anlamda üst düzeyde tutuyoruz. Aynı zamanda MHK tarafından devamlı eğitim halindeyiz." açıklamasını yaptı.

"HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK"

Ulusoy, "Artık hiçbir şeyin eskisi gibi olacağını düşünmüyorum. Bundan sonra gerçekten adımlarımızı daha net ve sağlıklı atarak bugünlerden çıkmayı ümit ediyoruz. Koronavirüs bize gösterdi ki, futbola bu kadar yüklenmenin, fanatizmin bu denli aşırı olmasının ne kadar gereksiz olduğunu insanlar evinde kaldığı sürece benimsedi. Çünkü her şeyden önce insan hayatı geliyor." ifadelerini kullandı.

"SEZON BAŞLANGICI..."

Ulusoy, "En kısa zamanda liglerin başlamasını ümit ediyoruz. Hazırlıklarımızı bu şekilde sürdürüyoruz." açıklamasını yaparak sözlerini noktaladı.

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