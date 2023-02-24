Alperen Duymaz ve Melisa Aslı Pamuk'lu Ego dizisine bomba transfer! Yasak Elma'nın yıldızı...

5 Şubat Pazar günü ilk bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkan Ego dizinin kadrosuna yeni bir isim daha katıldı. Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Zehra Argun isimli karakter ile büyük bir çıkış yakalayan Şafak Pekdemir, Alperen Duymaz ve Melisa Aslı Pamuk'un başrollerini paylaştığı dizide rol alacak...

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; büyük bir borçla karşı karşıya gelen Erhan’ın patronu Sibel’in teklifiyle değişen hikâyesini konu edinen Ego dizinde Şafak Pekdemir “Esin” karakterine hayat verecek.

İlk olarak 2010 yılında Türk Malı dizisinde oyunculuk hayatına başlayan Şafak Pekdemir, daha sonra 2011 yılında 'Şüphe' dizisindeki 'Aslı' karakteriyle tanındı.

2012 yılında yayınlanmaya başlayan 'Leyla ile Mecnun'un 3. sezonuna 'Nisan' karakteri ile dahil oldu.

2015-2016 yılları arasında 'Asla Vazgeçmem' dizisinde rol aldı. 2018 yılında 'Yasak Elma' dizisinin ilk 4 sezonunda 'Zehra Argun' karakterini canlandırdı ve kariyerindeki asıl çıkışını burada yakaladı.

Yasak Elma'nın Zehra'sı olarak hafızalara kazınan Şafak Pekdemir bu projenin ardından yer aldığı iki dizide de şanssızlıklar yaşadı. Yalancılar ve Mumları isimli proje 5 bölümde final yaparken, Senden Daha Güzel dizisinde ise rolü pek uzun sürmedi.

Ünlü oyuncu ayrıca, 'İncir Reçeli 2', 'Deli Aşk', 'Barış Akarsu Merhaba', 'Deniz ve Güneş' gibi filmlerde rol aldı.



