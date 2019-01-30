Alphonso Davies'i transfer eden Bayern Münih, sevgilisi Jordyn Huitema'ya da teklif yaptı!

Bundesliga'da zirve mücadelesi veren Bayern Münih, MLS ekiplerinden Vancouver'da dikkat çeken 18 yaşındaki genç oyuncu Alphonso Davies'i kadrosuna katmıştı.
Bayern'in 10 milyon euro ödediği Alphonso Davies'in bu transferin ardından sevgilisine ilginç bir teklif yaptığı ortaya çıktı.
Alphonso Davies Bayern'e gelmesinin ardından, kendisi gibi futbolcu olan sevgilisi Jordyn Huitema'nın da Bayern'e gelmesini istedi. Bayern de teklif yaptığı Jordyn Huitema için Davies'ten yardım istedi. Ancak 17 yaşındaki Huitema daha önce Fransız temsilcisi Paris SG'ye söz verdiği için Davies'in takımı Bayern Münih'e olumsuz yanıt verdi.
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