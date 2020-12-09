Alt tarafı makarna demeyin! Kendi suyunda pişen makarna tarifi parmak ısırtıyor

Alt tarafı makarna diyenler için makarnanın tadını şahlandırdık. Kendi suyunda pişirme tekniğiyle hazırladığınız kıymalı makarna tarifi, 5 yıldızlı restoranlardaki yemekleri aratmıyor. İşte detayları...

MALZEMELER

250 gram orta yağlı kıyma

Bir paket makarna

Bir adet soğan

2 adet domates

2 adet kırmızı biber

Bir adet yeşil sivri biber

Bir tatlı kaşığı salça

Bir fincan sıvı yağ

3 diş sarımsak

Tuz

Kekik

Sıcak su

YAPILIŞI

Geniş teflon tencereye kıymayı alın ve suyunu çekene kadar kavurun.

Kıyma suyunu çekince içine ince ince kıyılmış soğanı ekleyin. Ardından incecik kıyılmış biberleri de tavaya ilave edin.

Yaklaşık 5 dakika kavurduktan sonra kabuklarını soyup küp küp doğradığınız domatesleri de tavaya ekleyin.

Biraz kavurduktan sonra salçayı ve incecik dilimlediğiniz sarımsakları kıyma karışımına ekleyerek kavurma işlemine devam edin.

Son olarak tuzu ve kekiği de koyduktan sonra kıymanın altını kapatın.

Geniş bir tencereye kıymalı karışımı alın. Ocağın altını yakın. Üzerine makarnayı ilave edip karıştırın.

Son olarak sıcak suyu ilave edin ve makarnayı bir taşım kaynatın. Sonrasında kapağını kapatın ve altını kısın.

Makarnayı suyunu çekene kadar pişirin. 10 dakika dinlendirdikten sonra servis yapabilirsiniz.

