YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Alt tarafı makarna demeyin! Kendi suyunda pişen makarna tarifi parmak ısırtıyor

Alt tarafı makarna demeyin! Kendi suyunda pişen makarna tarifi parmak ısırtıyor

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 09.12.2020 11:11 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Alt tarafı makarna demeyin! Kendi suyunda pişen makarna tarifi parmak ısırtıyor

En basit yemeklerin başında gelen makarnayı bu sefer farklı bir teknikle pişirdik ve tadına doyamadık. Klasik ve basit tariflerin lezzetini ikiye katlamak istiyorsanız, kendi suyunda pişen makarna tarifimizi denemelisiniz.

Alt tarafı makarna diyenler için makarnanın tadını şahlandırdık. Kendi suyunda pişirme tekniğiyle hazırladığınız kıymalı makarna tarifi, 5 yıldızlı restoranlardaki yemekleri aratmıyor. İşte detayları...

MALZEMELER

250 gram orta yağlı kıyma
Bir paket makarna
Bir adet soğan
2 adet domates
2 adet kırmızı biber
Bir adet yeşil sivri biber
Bir tatlı kaşığı salça
Bir fincan sıvı yağ
3 diş sarımsak
Tuz
Kekik
Sıcak su

YAPILIŞI

Geniş teflon tencereye kıymayı alın ve suyunu çekene kadar kavurun.
Kıyma suyunu çekince içine ince ince kıyılmış soğanı ekleyin. Ardından incecik kıyılmış biberleri de tavaya ilave edin.
Yaklaşık 5 dakika kavurduktan sonra kabuklarını soyup küp küp doğradığınız domatesleri de tavaya ekleyin.
Biraz kavurduktan sonra salçayı ve incecik dilimlediğiniz sarımsakları kıyma karışımına ekleyerek kavurma işlemine devam edin.
Son olarak tuzu ve kekiği de koyduktan sonra kıymanın altını kapatın.
Geniş bir tencereye kıymalı karışımı alın. Ocağın altını yakın. Üzerine makarnayı ilave edip karıştırın.
Son olarak sıcak suyu ilave edin ve makarnayı bir taşım kaynatın. Sonrasında kapağını kapatın ve altını kısın.
Makarnayı suyunu çekene kadar pişirin. 10 dakika dinlendirdikten sonra servis yapabilirsiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzon'la ilgili dikkat çeken açıklama: Asıl tehlike...Trabzon'la ilgili dikkat çeken açıklama: Asıl tehlike...
MasterChef'teki menüde yer alan lezzet! İşte tarifiMasterChef'teki menüde yer alan lezzet! İşte tarifi
İzleyenler hazırlıklara başladı: Frenk Kebabı tarifiİzleyenler hazırlıklara başladı: Frenk Kebabı tarifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'te para ödülü için yarıştılar! Kazanan belli oldu

MasterChef'te para ödülü için yarıştılar! Kazanan belli oldu

Masumlar Apartmanı'nda Gülben'in yeni aşkı herkesi şaşırttı!

Masumlar Apartmanı'nda Gülben'in yeni aşkı herkesi şaşırttı!

Faydasını duyan tezgaha koştu: Yediğimde gözlerim ateş parçası oluyor

Faydasını duyan tezgaha koştu: Yediğimde gözlerim ateş parçası oluyor

Çikolatanın gerçek bir aşk olduğunun kanıtı: 10 dakikada sufle yapımı

Çikolatanın gerçek bir aşk olduğunun kanıtı: 10 dakikada sufle yapımı

MasterChef'te yapılıyor! Akıllara zarar bir lezzet

MasterChef'te yapılıyor! Akıllara zarar bir lezzet

Davet sofralarının assolisti: Ayva tatlısı tarifi

Davet sofralarının assolisti: Ayva tatlısı tarifi

İlginizi Çekebilir

Kızartma tavasında 5 dakikada pratik makarna pişirme tekniği

Kızartma tavasında 5 dakikada pratik makarna pişirme tekniği

Türkiye'de tek bir ilde yapılıyor! Sadece sabahları yenebiliyor

Türkiye'de tek bir ilde yapılıyor! Sadece sabahları yenebiliyor

'Bu kadar kolay olamaz' diyeceksiniz! Sadece 15 dakikada hazır

'Bu kadar kolay olamaz' diyeceksiniz! Sadece 15 dakikada hazır

Her gören limonla karıştırıyor! Bahçede 10, marketlerde 45 lira

Her gören limonla karıştırıyor! Bahçede 10, marketlerde 45 lira

İçinde 70'e yakın vitamin var! Vücutta dengesiz ne varsa düzenliyor

İçinde 70'e yakın vitamin var! Vücutta dengesiz ne varsa düzenliyor

Ev yapımı fıstıklı tahin helvası nasıl yapılır?

Ev yapımı fıstıklı tahin helvası nasıl yapılır?

Diğer Haberler

Saatlerce uğraşmanıza gerek yok! İşte en kolay profiterol tarifi

Saatlerce uğraşmanıza gerek yok! İşte en kolay profiterol tarifi

Cheesecake nasıl yapılır? MasterChef cheesecake tarifi, gerekli malzemeler ve püf noktası

MasterChef'teki menüde yer alan lezzet! İşte tarifi

Ayva tatlısı nasıl yapılır? MasterChef ayva tatlısı tarifi nedir? Ayva tatlısı malzemeleri neler?

Davet sofralarının assolisti: Ayva tatlısı tarifi

Lokma tatlısı nasıl yapılır? MasterChef lokma tarifi nedir? Lokma tatlısı malzemeleri neler? İşte lokma yapımı

Lezzetinden önce sesi mest ediyor!

Çikolatanın gerçek bir aşk olduğunun kanıtı: 10 dakikada sufle yapımı

Çikolatanın gerçek bir aşk olduğunun kanıtı: 10 dakikada sufle yapımı

Ekler nasıl yapılır? MasterChef ekler tarifi nedir? Ekler malzemeleri neler? Ekler hamuru ve ekler kreması yapılışı

MasterChef'te yapılıyor! Akıllara zarar bir lezzet

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.