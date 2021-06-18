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Alt yapı çalışmaları sırasında izine daha önce rastlanmayan 300 yıllık bedesten bulundu

18.06.2021 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Konak ilçesinde belediyenin altyapı çalışması sırasında Osmanlı dönemine ait olduğu düşünülen 300 yıllık bedesten kalıntısı ortaya çıktı. 1922 yılında meydana gelen İzmir yangınının izlerini de taşıyan bedesten kalıntısının bulunması nedeniyle altyapı çalışmalarına ara verildi.

Alt yapı çalışmaları sırasında izine daha önce rastlanmayan 300 yıllık bedesten bulundu

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Halit Ziya Bulvarı’nda gerçekleştirilen altyapı çalışmaları, Osmanlı dönemine ait olduğu düşünülen bedesten kalıntısının bulunması sebebiyle durduruldu. Ekipler tarafından yaklaşık bir buçuk aydır devam eden çalışmalar esnasında tarihi kalıntıya rastlanınca, çalışmalar durdurularak durum İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürlüğüne bildirildi.

BUGÜNE KADAR İZİNE RASTLANILMAMIŞTI

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Toprağın yaklaşık 2,5 metre altında ortaya çıkan tarihi kalıntının, tarihi kaynaklardan bilinen ancak bugüne kadar izine rastlanmayan Çakı Bedesteni’ne ait olduğu düşünülürken, kalıntıların da bedestenin koridoruna ait olduğu tespit edildi. 17’nci yüzyıldan kalma olduğu düşünülen yapının 1922 yılındaki İzmir yangınının izlerini taşıdığı da bildirildi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İzmir
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