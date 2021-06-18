Alt yapı çalışmaları sırasında izine daha önce rastlanmayan 300 yıllık bedesten bulundu

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Halit Ziya Bulvarı’nda gerçekleştirilen altyapı çalışmaları, Osmanlı dönemine ait olduğu düşünülen bedesten kalıntısının bulunması sebebiyle durduruldu. Ekipler tarafından yaklaşık bir buçuk aydır devam eden çalışmalar esnasında tarihi kalıntıya rastlanınca, çalışmalar durdurularak durum İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürlüğüne bildirildi.

BUGÜNE KADAR İZİNE RASTLANILMAMIŞTI

Toprağın yaklaşık 2,5 metre altında ortaya çıkan tarihi kalıntının, tarihi kaynaklardan bilinen ancak bugüne kadar izine rastlanmayan Çakı Bedesteni’ne ait olduğu düşünülürken, kalıntıların da bedestenin koridoruna ait olduğu tespit edildi. 17’nci yüzyıldan kalma olduğu düşünülen yapının 1922 yılındaki İzmir yangınının izlerini taşıdığı da bildirildi.

(İHA)



