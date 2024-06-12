SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Altay Bayındır Beşiktaş ile 3 yıllık anlaşma sağladı! Bonservis bedeli dudak uçuklatan cinsten...

Altay Bayındır Beşiktaş ile 3 yıllık anlaşma sağladı! Bonservis bedeli dudak uçuklatan cinsten...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
12.06.2024 10:42
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altay Bayındır'ın Manchester United macerası sona eriyor. Büyük umutlarla transfer olduğu İngiltere'de istediği forma şansını bulamayan milli kalecinin Süper Lig deviyle anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Altay Bayındır Beşiktaş ile 3 yıllık anlaşma sağladı! Bonservis bedeli dudak uçuklatan cinsten...
Altay Bayındır

Altay Bayındır

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Manchester United
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Altay Bayındır bu yaz Manchester United'dan ayrılıyor. Forma giyebileceği bir takıma transfer olmak isteyen milli kaleci bu durumu Manchester United yönetimine iletti ve kolaylık istedi.

BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞMAYA VARDI

d3726f09794a40b09a29302b5c8c57ed

Prensip olarak Beşiktaş ile anlaşmaya varan Altay Bayındır, 3 yıllık sözleşmeye 'okey' verdi. EURO 2024 sonrası resmiyete dökülmesi beklenen bu transfer haberi için İngiliz basını da detayları paylaştı.

5 MİLYON EURO + BONUS

altay-bayindir-reuters-2104424

Beşiktaş yönetiminin Altay Bayındır için 5 milyon euro bonservis + 3 milyon euro bonuslar içeren bir paket hazırladığı aktarıldı. Siyah-beyazlıların, Altay ile sezon biter bitmez anlaşmaya vardığı paylaşıldı.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ozan Tufan'dan Fatih Terim'e övgü dolu sözlerOzan Tufan'dan Fatih Terim'e övgü dolu sözler
Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşiyor!Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşiyor!
Fenerbahçe’de yeni yönetim mazbatalarını aldıFenerbahçe’de yeni yönetim mazbatalarını aldı
Anahtar Kelimeler:
Altay Bayındır beşiktaş
En Çok Okunan Haberler
Polis memurundan sokak ortasında coplu darp! O anlar kameraya yansıdı...

Polis memurundan sokak ortasında coplu darp! O anlar kameraya yansıdı...

Altın fiyatları kırılmanın eşiğinde!

Altın fiyatları kırılmanın eşiğinde!

Beşiktaş ve Fenerbahçe transfer çalışmalarına çok hızlı başladı

Beşiktaş ve Fenerbahçe transfer çalışmalarına çok hızlı başladı

39 yaşındaki Cristiano Ronaldo'dan akılalmaz performans!

39 yaşındaki Cristiano Ronaldo'dan akılalmaz performans!

Jose Mourinho antrenmana bile çıkmadan biletlerini kesti!

Jose Mourinho antrenmana bile çıkmadan biletlerini kesti!

Fenerbahçe topu Dzeko'ya attı! Müthiş teklif...

Fenerbahçe topu Dzeko'ya attı! Müthiş teklif...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Philips'in çok satan tıraş makinelerinde flaş indirimler

Philips'in çok satan tıraş makinelerinde flaş indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.