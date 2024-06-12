Altay Bayındır Beşiktaş ile 3 yıllık anlaşma sağladı! Bonservis bedeli dudak uçuklatan cinsten...

Altay Bayındır bu yaz Manchester United'dan ayrılıyor. Forma giyebileceği bir takıma transfer olmak isteyen milli kaleci bu durumu Manchester United yönetimine iletti ve kolaylık istedi.

BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞMAYA VARDI

Prensip olarak Beşiktaş ile anlaşmaya varan Altay Bayındır, 3 yıllık sözleşmeye 'okey' verdi. EURO 2024 sonrası resmiyete dökülmesi beklenen bu transfer haberi için İngiliz basını da detayları paylaştı.

5 MİLYON EURO + BONUS

Beşiktaş yönetiminin Altay Bayındır için 5 milyon euro bonservis + 3 milyon euro bonuslar içeren bir paket hazırladığı aktarıldı. Siyah-beyazlıların, Altay ile sezon biter bitmez anlaşmaya vardığı paylaşıldı.





