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Altay Bayındır'da süpriz gelişme! Süper Lig'e geri mi dönüyor?

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
18.04.2025 10:08
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Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta süpriz bir gelişme yaşandı. Manchester United'da forma giyen milli kaleci Altay Bayındır, Beşiktaş yönetimine önerildi.

Altay Bayındır'da süpriz gelişme! Süper Lig'e geri mi dönüyor?
Altay Bayındır

Altay Bayındır

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Manchester United
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Manchester United'da istediği forma süresini bulamayan Altay Bayındır, menajerler yoluyla Siyah-beyazlı ekibe önerildi.

BEŞİKTAŞ ÇEKİNGELİ YAKLAŞTI

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Siyah-beyazlı yönetim, oyunucunun yüksek maliyeti ve hali hazırda Mert Günok'un kadroda yer alması sebebiyle öneriye sıcak bakmadı. Kartal, eğer transfer gerçekleşecekse herhangi bir ücret ödemek istemediğini Manchester'a bildirdi.

TEK BİR ŞARTLA

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Beşiktaş yönetimi, milli kalecinin transferine yalnızca tüm maliyetinin karşı kulüp tarafından ödenmesi şartıyla sıcak bakıyor.

MANCHESTER UNITED PERFORMANSI

Fenerbahçe'den Manchester United'a geçtiğimiz sezon 5 miyon Euro'ya transfer olan 27 yaşındaki milli kaleci, İngiltere kariyerinde 2 sezonda 8 maça çıkarken kalesinde 14 gol gördü.

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Anahtar Kelimeler:
spor Süper Lig beşiktaş futbol
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