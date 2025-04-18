Altay Bayındır'da süpriz gelişme! Süper Lig'e geri mi dönüyor?

Manchester United'da istediği forma süresini bulamayan Altay Bayındır, menajerler yoluyla Siyah-beyazlı ekibe önerildi.

BEŞİKTAŞ ÇEKİNGELİ YAKLAŞTI

Siyah-beyazlı yönetim, oyunucunun yüksek maliyeti ve hali hazırda Mert Günok'un kadroda yer alması sebebiyle öneriye sıcak bakmadı. Kartal, eğer transfer gerçekleşecekse herhangi bir ücret ödemek istemediğini Manchester'a bildirdi.

TEK BİR ŞARTLA

Beşiktaş yönetimi, milli kalecinin transferine yalnızca tüm maliyetinin karşı kulüp tarafından ödenmesi şartıyla sıcak bakıyor.

MANCHESTER UNITED PERFORMANSI

Fenerbahçe'den Manchester United'a geçtiğimiz sezon 5 miyon Euro'ya transfer olan 27 yaşındaki milli kaleci, İngiltere kariyerinde 2 sezonda 8 maça çıkarken kalesinde 14 gol gördü.