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Altay Bayındır'ın antrenman performansı dikkat çekti

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 21.08.2020 07:44 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, sosyal medya hesabından antrenman çalışmalarını paylaştı.

Altay Bayındır'ın antrenman performansı dikkat çekti

Düzce Topuk Yaylası'nda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de genç kaleci Altay Bayındır, sosyal medya hesabından antrenman çalışmalarının bulunduğu bir kesit yayınladı. Çalışmalarda hırslı bir görüntü çizen Bayındır, yeni sezona hazır olduğunun mesajını verdi.

(İHA)

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