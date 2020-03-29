Altay'da Abdulkerim ikinci kez Süper Lig'i istiyor

Süper Lig'i çok istediklerini belirten deneyimli oyuncu, "Sezon içinde inişli çıkışlı bir grafik sergilesek de Yalçın Koşukavak hocamız ile iyi bir form grafiği yakaladık. İlk iki için iddiamız devam ediyor. Yaşanan koronavriüs salgını nedeniyle liglere ara verildi. Ancak bu arada takım olarak kendimizi hazır tutmak için elimizden gelen çalışmayı yapıyoruz. Sezon sonunda Altay ile de Süper Lig'e yükselmeyi çok istiyorum. Liglerin başlamasıyla büyük taraftarımızı tribünlerde yanımızda görmek istiyoruz" diye konuştu.
(DHA)
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