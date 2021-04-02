Altay kimdir, Altay'ın tam ismi nedir? İşte şarkıcı Altay biyografisi...

Aslen Rizeli olan ve sahne adı olan "Altay" ismiyle tanınan şarkıcı Altay'ın hayatı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki gençlik dönemlerinde işportacılık yapmış olan ve okuduğu okulları bırakmaya karar verip müzik kariyerine devam eden Altay kimdir ve Altay'ın tam ismi nedir?

ALTAY KİMDİR?

Asıl adı Mehmet Altay Biber olan ve aslen Rizeli olan Altay, 1970 yılında dünyaya gelmiştir ve 51 yaşındadır. Sahne ismi olan Altay ile tanınmaktadır. İTÜ Gemi makineleri mühendisliğini kazanmıştır ama gitmemiştir. Gittiği Karadeniz Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü’nü de yarım bırakmıştır. 1987-1988 senelerinde konservatuara girmiştir. 6 sene konservatuar eğitimi almıştır. İşi ve okulu bir arada yürütemediğinden bu okulu da mezun olmadan bırakmıştır. Müziğe olan eğilimi ise ağabeyine alınan saz ile başlamıştır. Gençlik dönemlerinde işportacılık yapmıştır. Askerliğini ise Kütahya ‘da kısa dönem olarak yapmış olan Altay, Nisan 2009'da "Sana Bayılıyorum" ve 20 Mayıs 2010'da ise "Şekil A" albümü çıkarmıştır.

ALTAY ALBÜMLERİ

2010 - Şekil A

2011 - Elma

2013 - Berduş

2014 - Bi'şey Söyle (Tekli)

2000 - Kalpsizsin

2007 - Zor Bulursun

2009 - Sana Bayılıyorum

2001 - Yolcu Yolunda Gerek

2002 - Seninle

2004 - Anadolu'dan Dünyaya

2006 - Öyle Olsun



