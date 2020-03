Altaylı kaleci Cihan Topaloğlu, formayı bırakmıyor

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da ilk 13 hafta mücadele etmemesine rağmen daha sonra 15 müsabakada formayı kaptırmayan kaleci Cihan Topaloğlu, takımı Süper Lig'e çıkarmak için ellerinden geleni yapacaklarını bildirdi.

Cihan Topaloğlu, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Altay'a Süper Lig hedefiyle geldiğini ve sezon başından beri her an görev alacakmış gibi kendisini hazır tuttuğunu ifade etti.

Sezon başında diğer kaleciler Emre Koyuncu ve Aydın Bağ ile büyük rekabet yaşadıklarını belirten Cihan Topaloğlu, şunları kaydetti:

"O süreçte onlar forma giydi. Ben fazla forma şansı bulamadım. Ancak ben her an kendimi oynayacakmış gibi hazır tuttum. Osmanlıspor ile oynanan maçta forma şansı buldum. Takım içinde her mevkide yaşanan rekabetten Altay kazançlı çıkıyor. Sezon sonunda camiamızın çok istediği Süper Lig’e çıkması için tüm takım arkadaşlarımla elimizden gelen her şeyi yapacağız."

Altay'da bu sezon forma şansı bulan 3 kaleciden Cihan Topaloğlu 15 maçta kalesinde 12 gol gördü. Emre Koyuncu 8 müsabakada 9, Aydın Bağ ise 5 karşılaşmada 9 gole engel olamadı.