YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Altaylı kaleci Cihan Topaloğlu, formayı bırakmıyor

Altaylı kaleci Cihan Topaloğlu, formayı bırakmıyor

İZMİR HABERLERİ  | 26.03.2020 10:40 | Son Güncelleme

Altaylı kaleci Cihan Topaloğlu, formayı bırakmıyor

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da ilk 13 hafta mücadele etmemesine rağmen daha sonra 15 müsabakada formayı kaptırmayan kaleci Cihan Topaloğlu, takımı Süper Lig'e çıkarmak için ellerinden geleni yapacaklarını bildirdi.

Cihan Topaloğlu, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Altay'a Süper Lig hedefiyle geldiğini ve sezon başından beri her an görev alacakmış gibi kendisini hazır tuttuğunu ifade etti.

Sezon başında diğer kaleciler Emre Koyuncu ve Aydın Bağ ile büyük rekabet yaşadıklarını belirten Cihan Topaloğlu, şunları kaydetti:

"O süreçte onlar forma giydi. Ben fazla forma şansı bulamadım. Ancak ben her an kendimi oynayacakmış gibi hazır tuttum. Osmanlıspor ile oynanan maçta forma şansı buldum. Takım içinde her mevkide yaşanan rekabetten Altay kazançlı çıkıyor. Sezon sonunda camiamızın çok istediği Süper Lig’e çıkması için tüm takım arkadaşlarımla elimizden gelen her şeyi yapacağız."

Altay'da bu sezon forma şansı bulan 3 kaleciden Cihan Topaloğlu 15 maçta kalesinde 12 gol gördü. Emre Koyuncu 8 müsabakada 9, Aydın Bağ ise 5 karşılaşmada 9 gole engel olamadı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
ABD'de bir Türk vatandaşı Kovid-19 nedeniyle öldü ABD'de bir Türk vatandaşı Kovid-19 nedeniyle öldü
Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybettiOrgan nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Altay Cihan Topaloğlu Futbol TFF 1. Lig

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tepebaşı’nda virüse karşı tedbir çalışmaları titizlik ile sürdürülüyor

Tepebaşı’nda virüse karşı tedbir çalışmaları titizlik ile sürdürülüyor

Alkollü genç herkesi korkuttu

Alkollü genç herkesi korkuttu

Kütahya’da 6,65 gram bonzai maddesi ele geçirildi

Kütahya’da 6,65 gram bonzai maddesi ele geçirildi

Karabük'te otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Karabük'te otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Nazill Perşembe Pazarı bir süre kurulamayacak

Nazill Perşembe Pazarı bir süre kurulamayacak

Virüsle mücadele aralıksız devam ediyor

Virüsle mücadele aralıksız devam ediyor

İzmir Namaz Vakitleri 26 Mart Perşembe

İmsak
05:36
Sabah
06:59
Öğle
13:22
İkindi
16:52
Akşam
19:36
Yatsı
20:53

İzmir Nöbetçi Eczaneler26 Mart Perşembe

Bahar Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Burcu Eczanesi
Balcova
Termal Eczanesi
Balcova
Hayat Eczanesi
Bayindir
Sinem Eczanesi
Bayrakli
Nil Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sağlık çalışanlarına döner sermaye müjdesi

Sağlık çalışanlarına döner sermaye müjdesi

Ödemiş'te dört kişi tarafından kaçırıldığı öne sürülen genç kız bulundu

Ödemiş'te dört kişi tarafından kaçırıldığı öne sürülen genç kız bulundu

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

Çeşme Belediye Başkanı Oran’dan bayrak çağrısı

Çeşme Belediye Başkanı Oran’dan bayrak çağrısı

İzmir’den göçmenlerin Yunanistan’a gidişi yoğunlaştı

İzmir’den göçmenlerin Yunanistan’a gidişi yoğunlaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.