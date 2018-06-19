YEMEK

Alternatif tıbbın önemli bitkilerinden yıldız anasonun faydaları

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 19.06.2018 10:58 | Son Güncelleme

Esmer kırmızı renkli, 8 köşeli yıldız şeklinde anason kokulu bir bitki... Biz onu genelde süs olarak kullanılırken gördük ancak faydaları da hiç yok sayılacak gibi değil. İşte tüketildiğinde şifa verdiği 5 sorun.

Alternatif tıbbın önemli bitkilerinden yıldız anasonun faydaları

Ağırlıklı olarak Asya yemeklerinde kullanılan yıldız anason, vücudu serbest radikallerden koruyan Linalol ve yüksek miktarda C vitamini içerir.

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Güney Koreli araştırmacıların açıklamasına göre: Yıldız anason özütlerinin özellikle maya enfeksiyonu olan Candida Albicans’ a karşı antifungal özelliklere sahip...

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Yüksek miktarda Shimic asit içeren yıldız anason, gribe ve öksürüğe karşı koruyucu kalkandır. Vücudu viral hastalıklara karşı korur, bağışıklık sistemini destekler.

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Sakinleştirici etkisiyle birlikte rahat uyku uyumaya yardımcı olur.

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Kadınların emzirme döneminde kullandıkların süt artırıcı etkisi vardır.

Nasıl kullanacağız?

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Genellikle tatlı ya da pastalarda kullanılan yıldız anason Hint mutfağında tuzlu yemeklerin yapımında tercih edilir.

Önemli bir alternatif tıp bitkisi olan yıldız anasonu çay olarak tüketmek mümkün.

Çayı hazırlamak için:

1 su bardağı kaynamış suya 2 adet yıldız anasonu eklenir.
Ardından 1/2 çubuk tarçın ve bir iki adet kakule eklenir.
5 dakika demlendirdikten sonra içebilirisiniz.

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