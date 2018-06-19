Alternatif tıbbın önemli bitkilerinden yıldız anasonun faydaları

Ağırlıklı olarak Asya yemeklerinde kullanılan yıldız anason, vücudu serbest radikallerden koruyan Linalol ve yüksek miktarda C vitamini içerir.

Güney Koreli araştırmacıların açıklamasına göre: Yıldız anason özütlerinin özellikle maya enfeksiyonu olan Candida Albicans’ a karşı antifungal özelliklere sahip...

Yüksek miktarda Shimic asit içeren yıldız anason, gribe ve öksürüğe karşı koruyucu kalkandır. Vücudu viral hastalıklara karşı korur, bağışıklık sistemini destekler.

Sakinleştirici etkisiyle birlikte rahat uyku uyumaya yardımcı olur.

Kadınların emzirme döneminde kullandıkların süt artırıcı etkisi vardır.

Nasıl kullanacağız?

Genellikle tatlı ya da pastalarda kullanılan yıldız anason Hint mutfağında tuzlu yemeklerin yapımında tercih edilir.

Önemli bir alternatif tıp bitkisi olan yıldız anasonu çay olarak tüketmek mümkün.

Çayı hazırlamak için:

1 su bardağı kaynamış suya 2 adet yıldız anasonu eklenir.

Ardından 1/2 çubuk tarçın ve bir iki adet kakule eklenir.

5 dakika demlendirdikten sonra içebilirisiniz.