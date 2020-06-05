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Altın günlerinin yıldızı çıtır çıtır böreklerin püf noktası ortaya çıktı! İşin bütün sırrı…

Göksi Beköz Göksi Beköz
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Beş çaylarının demirbaşı, içi yumuşacık, üzeri çıtır çıtır börekler yapabilmeyi kim istemez ki? Her ne kadar meşakkatli görünse de, ağızda dağılan çıtır çıtır bir börek yapmak sandığınız kadar zor değil! İşte malzeme seçiminden hazırlayacağınız harca kadar tüm misafirlerinizin bir dilim daha isteyeceği çıtır börekler yapmanın ipuçları…

Altın günlerinin yıldızı çıtır çıtır böreklerin püf noktası ortaya çıktı! İşin bütün sırrı…

Mutfağımızın geleneksel lezzeti böreğin çoğumuz için yeri bambaşkadır. Gönülleri fetheden bu lezzetin tüm marifeti ise çıtır çıtır yapabilmekte! İşte dışarıda yediğiniz ancak evde bir türlü yapamadığınız çıtır böreğin sırrı..

NE KADAR YAĞ, O KADAR ÇITIR

Tadının damaklardan gitmeyeceği bir börek yapmak için yağlama miktarına dikkat etmelisiniz. Böreğin yağ miktarını ne kadar artırırsanız o kadar çıtır bir börek elde edersiniz. Böreklerinizi açarken aralarına ve üzerine yoğurt sürmek yerine yağ sürün. Eğer böreğin hamurunu siz açacaksanız da unlayıp açmak yerine yağlayarak açmaya başlayın. Son olarak böreğin üst kısmını da yağlamanız çıtır ve puf puf bir börek elde etmenizi sağlayacaktır.

BİRAZ ZAMAN!

Görsel 2

Çıtır çıtır börek yapmak için biraz zamana ihtiyacınız var. Böreği yağlayarak hazırladıktan sonra, fırına vermeden önce bir süre buzdolabında bekletmek, yapmak istediğiniz çıtır çıtır böreğin en önemli püf noktalarından biridir. Böreği sardıktan sonra buzlukta bekletip daha sonra buzu çözülmeden pişirmeniz de böreğin çıtır çıtır olmasını sağlar.

TÜM MALZEMELER ODA SICAKLIĞINDA

Kek ve kurabiye gibi tariflerin en bilindik püf noktası olan bu madde, börek tarifleri için de geçerlidir. Çok sıcak eklediğiniz malzemeler böreğin hamurlaşmasına sebep olurken soğuk eklenen malzemeler de böreğin kabarmasına ve çıtır olmalısına engel olabilir. Bu sebeple, böreği yapmadan önce börek harcına ekleyeceğiniz malzemeleri bir süre önceden çıkarıp oda sıcaklığına gelmelerini beklemelisiniz.

SU YERİNE SÜT

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Börek hamurunun en temel malzemeleri; yumurta, yağ ve su üçlüsüdür. Ancak siz tarifte biraz değişikliğe giderek su yerine süt kullanmaya başlayın. Su yerine aynı miktarda süt kullanmanız böreğinizin daha lezzetli ve çıtır çıtır olmasını sağlar. Hazırlayacağınız harcın içinde kullandığınız sıvıların miktarı da oldukça önemlidir. Sıvı miktarınız az olduğunda kuru ve yavan bir börekle, sıvı miktarı çok olduğunda ise hamurlaşmış bir börekle karşı karşıya kalabilirsiniz.

MARİFETİ HARCINDA

Görsel 5

Çıtır böreklerde kullanılan en etkili harçlardan biri sirkeli harçtır. Sirkeli harcı hazırlarken bir kabın içerisinde biraz un, yarım su bardağı sıvı yağ ve tuzu topaklanmadan iyice karıştırın. Daha sonra eklediğiniz un miktarına eşit bir şekilde sirke ekleyerek boza kıvamına gelene kadar çatal ile çırpmaya devam edin. Ardından hazırladığınız harcı, böreğin aralarına eve üzerine hızlı bir şekilde sürüp sarın. Harcı hazırlarken dikkatli olmanız gereken en önemli nokta, hızlı bir şekilde hareket etmenizdir. Çünkü hızlı davranmazsanız harcınız katılaşmaya başlar.

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