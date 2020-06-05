Altın günlerinin yıldızı çıtır çıtır böreklerin püf noktası ortaya çıktı! İşin bütün sırrı…

Mutfağımızın geleneksel lezzeti böreğin çoğumuz için yeri bambaşkadır. Gönülleri fetheden bu lezzetin tüm marifeti ise çıtır çıtır yapabilmekte! İşte dışarıda yediğiniz ancak evde bir türlü yapamadığınız çıtır böreğin sırrı..

NE KADAR YAĞ, O KADAR ÇITIR

Tadının damaklardan gitmeyeceği bir börek yapmak için yağlama miktarına dikkat etmelisiniz. Böreğin yağ miktarını ne kadar artırırsanız o kadar çıtır bir börek elde edersiniz. Böreklerinizi açarken aralarına ve üzerine yoğurt sürmek yerine yağ sürün. Eğer böreğin hamurunu siz açacaksanız da unlayıp açmak yerine yağlayarak açmaya başlayın. Son olarak böreğin üst kısmını da yağlamanız çıtır ve puf puf bir börek elde etmenizi sağlayacaktır.

BİRAZ ZAMAN!

Çıtır çıtır börek yapmak için biraz zamana ihtiyacınız var. Böreği yağlayarak hazırladıktan sonra, fırına vermeden önce bir süre buzdolabında bekletmek, yapmak istediğiniz çıtır çıtır böreğin en önemli püf noktalarından biridir. Böreği sardıktan sonra buzlukta bekletip daha sonra buzu çözülmeden pişirmeniz de böreğin çıtır çıtır olmasını sağlar.