Altın Kafes ne zaman başlayacak? Altın Kafes dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? ATV'de izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor

Altın Kafes dizisi ATV'de seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor. Onur ile Zeynep'in büyük bedeller ödeyecekleri aşk hikayesini anlatan dizinin yönetmen koltuğunda Cem Akyoldaş oturuyor. Dizinin senaryosunu ise Rahşan Çiğdem İnan kaleme aldı. İşte, Aytaç Şaşmaz ve Şifanur Gül'ün paylaştığı Altın Kafes dizisinin konusu ve oyuncuları...

ALTIN KAFES DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Bir suikastle başlayacak olan dizi, ülkenimn sayılı zenginlerinden olan Beyoğlu ailesinin veliahtı Onur ile ailenin okulunda öğretmenlik yapan Zeynep'in büyük bedeller ödeyecekleri aşk hikayesini işleyecek.

ALTIN KAFES DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Altın Kafes dizisinin tarihi netleştiğinde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir.

ALTIN KAFES DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Altın kafes dizisinin oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler şu şekilde:

Aytaç Şaşmaz (Onur),

Şifa Nur Gül (Zeynep)

Ebru Cündübeyoğlu (Nalan),

Hayal Köseoğlu (Ahu),

Hilmi Cem İntepe (Cihan),

Murat Kılıç (Ayhan),

Kaan Turgut (Kenan),

Sümeyra Koç (Alara),

Eda Nur Gülbudak (Berna),

Buse Orcan (Şeniz),

Gurur Çiçekoğlu (Hikmet),

Cansu Mumcu (Şule),

Ali Kayra Kul (Kaan),

Aksel Yılmaz (Alper),

Sacide Taşaner (Zümrüt)





