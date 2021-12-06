MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Klip Ödülü'nü alan şarkıcı Buray'a YouTube fenomeninden tepki!

Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Klip Ödülü'nü alan şarkıcı Buray'a YouTube fenomeninden tepki!

06.12.2021 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

5 Aralık Pazar akşamı düzenlenen Altın Kelebek Ödül Gecesi'nde televizyon ve müzik dünyasının en iyileri, ödüllerine kavuştu. Şarkıcı Buray'ın, 'Deli Kız' şarkısıyla En İyi Klip Ödülü'nü almasına ise sosyal medya fenomenleri Enes Batur ve Fatih Yasin'den tepki geldi.

Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Klip Ödülü'nü alan şarkıcı Buray'a YouTube fenomeninden tepki!

Cem Davran ve Çağla Şıkel'in sunumuyla gerçekleşen Altın Kelebek Ödül Töreni, magazin basınının gündemine oturdu. Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin yarıştığı gecede En İyi Klip Ödülü'nü, 'Deli Kız' şarkısıyla Buray aldı. Enes Batur ve Fatih Yasin, En İyi Klip Ödülü'nün Buray'a verilmesine tepki gösterdi.

FATİH YASİN JÜRİYİ ELEŞTİRDİ

Buray'ın 'Deli Kız' klibine ödül verilmesine, fenomen Fatih Yasin'den de eleştiri geldi. Yasin, ödül töreniyle ilgili şu cümleleri kurdu:

Altın Kelebek Ödülleri'nde geçen sene En İyi İnfluencer Ödülü'nü 'Kafalar' aldı. Bu sene zaten öyle bir hedefimiz yoktu ama inanın şundan artık rahatsız oluyorum: Jüri listesi; Demet Akbağ, Hale Soygazi, Nurgül Yeşilçay, Andaç Haznedaroğlu, Yağmur Ünal ve İzel. Bu liste sizce sosyal medyanın güruhu ya da seçici konseyi olabilir mi? Enes Batur'la uzun süredir görüşmüyoruz ama sizce Buray klibi mi geçti Enes'i?

Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Klip ödülünü alan şarkıcı Buray'a ünlü isimlerden tepki yağdı!

ENES BATUR DA TEPKİ GÖSTERDİ

Türkiye'nin en çok kazanan YouTuberlarından Enes Batur, sosyal medya hesabından Buray'ın klibini paylaşarak ''Klibi varmış bulundum'' notunu düştü.

Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Klip ödülünü alan şarkıcı Buray'a ünlü isimlerden tepki yağdı!

Batur, bir takipçisinden gelen ''Çok uğraşmış, kudurma'' yanıtına ise ''Doğru'' yanıtı verdi.

Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Klip ödülünü alan şarkıcı Buray'a ünlü isimlerden tepki yağdı!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Evime haciz koydurdu""Evime haciz koydurdu"
Hepsini yeniden yaratıyor, taleplere yetişemiyor! Türkiye'nin dört bir yanından geliyorlar Hepsini yeniden yaratıyor, taleplere yetişemiyor! Türkiye'nin dört bir yanından geliyorlar
Emret Komutanım'ın Liz'i son haliyle şaşırttı!Emret Komutanım'ın Liz'i son haliyle şaşırttı!
Anahtar Kelimeler:
Altın Kelebek Ödülleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret 4 bin liranın altında olmasın

Asgari ücret 4 bin liranın altında olmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması

Oğlu intihar ettikten sonra kayıplara karışan doktorla ilgili yeni gelişme

Oğlu intihar ettikten sonra kayıplara karışan doktorla ilgili yeni gelişme

Dünyada Omicron paniği! Yeni belirtiyi açıkladı

Dünyada Omicron paniği! Yeni belirtiyi açıkladı

Teşkilat'ın yıldızından Tamer Karadağlı'ya olay gönderme!

Teşkilat'ın yıldızından Tamer Karadağlı'ya olay gönderme!

İşte otomobillerin 10 günlük fiyat değişimi!

İşte otomobillerin 10 günlük fiyat değişimi!

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Instagram canlı yayınında elbisesinin azizliğine uğradı!

Instagram canlı yayınında elbisesinin azizliğine uğradı!

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

''Ateistim'' demişti! Vasiyetini açıkladı!

''Ateistim'' demişti! Vasiyetini açıkladı!

Esra Erol'da Fatma'nın son hali yürek yaktı! Eşi ve kumasıyla birlikte yaşıyordu...

Esra Erol'da Fatma'nın son hali yürek yaktı! Eşi ve kumasıyla birlikte yaşıyordu...

Ünlü oyuncudan İhsan Hala'ya ziyaret! "Hızır elinden tutsun da..."

Ünlü oyuncudan İhsan Hala'ya ziyaret! "Hızır elinden tutsun da..."

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.