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Altın Kelebek'te iki ödül kazanan Müge Anlı gözyaşlarını tutamadı

06.12.2021 01:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü televizyon programcısı Müge Anlı, 47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde iki ödül birden aldı. Ödülünü Demet Akbağ'ın elinden alan Anlı, konuşması sırasında gözyaşlarını tutamadı.

Pantene Altın Kelebek Ödülleri, Zorlu PSM’de düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği gecede 'En İyi Gündüz Kuşağı Programı' ve 'En İyi Kadın Sunucu' ödüllerinin sahibi Müge Anlı oldu.

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Müge Anlı ödülünü Demet Akbağ'ın elinden aldı. Gözyaşlarını tutamayan Anlı, bir süre konuşmakta güçlük yaşadı.

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"İÇİMDEKİ KELEBEKLERİ HAREKETE GEÇİREN..."

Anlı teşekkür konuşmasında "İçimdeki kelebekleri harekete geçiren 'Altın Kelebek' heyecanını bana yaşatan, 14 yıldır benimle yürüyen herkese teşekkür ederim. Bir avuç arkadaşımla çıktığım bu yolda milyonlarca isimsiz kahraman benimle yol aldı. Kötü insanlarla aynı havayı solumak istemiyorduk. Eşlerin, çocukların gözyaşlarını dindirdik. Aşk evleri kurduk onlarca yardım yaptık en güzeli de birlikte yaptık. Her gün şükrediyorum ve geriye dönüp baktığımda 'iyi ki' diyorum. "

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Müge Anlı Altın Kelebek Ödülleri
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