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Altın kolye taktı, 5 gün yataktan kalkamadı! Uyandığında hayatının şokunu yaşadı! Derisi yüzülmüş...

27 yaşındaki Ben Parsons, tatildeyken altın kolyesiyle tam altı saat güneşin altında uyudu. Acıyla uyanan genç adam boynunun adeta yırtıldığını gördü.

Altın kolye taktı, 5 gün yataktan kalkamadı! Uyandığında hayatının şokunu yaşadı! Derisi yüzülmüş...

27 yaşındaki Ben Parsons, Güney Fransa’da tatilde olduğu sırada kolyesiyle güneşlendi. The Sun’ın haberine göre, İngiltere’den Güney Fransa'ya tatile giden Ben Parsons, güneşin altında 30 faktörlük güneş kremi sürerek tam altı saat uyudu.

Altın kolye taktı, 5 gün yataktan kalkamadı! Uyandığında hayatının şokunu yaşadı! Derisi yüzülmüş... 1

DERİSİNİ YÜZDÜ

Uyuduğu sırada boynunda altın bir kolye olan Parsons, uyandığında neye uğradığını şaşırdı. Kolye, güneşin etkisiyle derisini adeta yüzdü. 5 gün boyunca kıpırdamadan yattığını bildiren Parsons, her hareket ettiğinde derisinin yırtıldığını hissettiğini söyledi.

Altın kolye taktı, 5 gün yataktan kalkamadı! Uyandığında hayatının şokunu yaşadı! Derisi yüzülmüş... 2

"Takı takarken kesinlikle ekstra dikkatli olunması gerektiğini söyleyebilirim çünkü ister gerçek altın olsun ister olmasın, üzerinize yansıyabilir." şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Güneş kolye sağlık
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