"Altın Koza" adına 3 yıl aradan sonra tekrar kavuşan festivalde, heyecanla beklenen Ulusal Uzun Metraj Film, Uluslararası Kısa Film, Ulusal Öğrenci Kısa Film ve Adana Kısa Film yarışmalarının ödülleri, törenle dağıtılacak.

En yüksek ödüllerin verildiği Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 12 film, 200 bin liralık ödülü alabilmek için yarışacak.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda ayrıca, 100 bin liralık "Yılmaz Güney", 50'şer bin liralık "Adana İzleyici" ve "En iyi yönetmen", 30 bin liralık "En iyi senaryo" ve 20'şer bin liralık "En iyi kadın oyuncu", "En iyi erkek oyuncu", "En iyi müzik", "En iyi görüntü yönetmeni", "En iyi sanat yönetmeni", "En iyi kurgu yönetmeni, "En iyi yardımcı kadın oyuncu" ve "En iyi yardımcı erkek oyuncu" ödülleri verilecek.

Kazananlar "altın koza" heykelinin de sahibi olacak.

Diğer ödüller

Festival kapsamında, 12 ülkeden 20 filmin yarıştığı Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda "en iyi film" ödülünün sahibine 10 bin lira verilecek.

Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması'nda finale kalan 17 filmden, en iyi belgesel film, en iyi canlandırma film, en iyi deneysel film ve en iyi kurmaca film dallarında da 10'ar bin lira dağıtılacak.